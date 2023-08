Bezzubý Vlastimil Válek? Ze zubařského ošetření se stává sociální status

A přitom pan ministr od samého počátku ve funkci opakuje, že prevence je pro něj klíčová priorita. Opravdu? O změně chování zubařů (praxe jedné prohlídky) se dozvěděl z médií a nápravu zařídit nedokázal.

Že salonním pravičákům z TOP 09 pramálo záleží na tom, aby byla zubní péče „zdarma“, lze tak nějak čekat. Vždyť ministr se od počátku chystal zavést nadstandardy.

Avšak že se ze zubařského ošetření stává sociální status, to by mělo pálit každého ministra zdravotnictví. Tedy pokud to není záměr a vlastně nezákonná cesta, jak institucionalizovat služby, které teoreticky jsou hrazené, ale prakticky je vždy platíte. Často pak na ně nedostanete ani fakturu. Inu, ráj podnikatelů podle TOP 09.