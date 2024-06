Rozkaz zní jasně: vyklidit. Řešení, jak dostat neplatiče či přestupníka ven

Ano, rizika nájemního bydlení nese majitel, který ani neplatiče jen tak vyhodit nemůže. To má ukončit návrh novely zákona o podpoře v bydlení, což by bylo dobře.

Pronajímat byt je riziko. Šancí na bydlení by bylo více, kdyby řadu bytů majitelé nedrželi pro své děti a nebáli se je v mezidobí pronajmout. Co bychom dělali, vrtá jim hlavou, kdyby nájemník po vypršení smlouvy neodešel?

Právě toto by řešil „rozkaz k vyklizení“, zákonem daná cesta, jak dostat neplatiče či přestupníka ven. Byl by to jasný krok k ochraně vlastnických práv, k tomu, jak posílit vymahatelnost smluv.

Zatím převažuje opatrnost, držení prázdných bytů, kádrování možných nájemníků. Pro případ, že se s nimi ocitnete v úzkých, nabízí web rubriku vystěhování neplatičů a v ní slogan: „Neumíme hezky povídat o naší úspěšnosti, neumíme vůbec mluvit o vymáhání. My vymáháme.“ A teď řekněte. Není lepší zákonem ošetřený a vymahatelný „rozkaz k vyklizení“?