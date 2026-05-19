Vlastníte nějaký majetek? Pak asi víte, že je to i obráceně

V lednu je třeba sepsat daňové přiznání, v únoru zaplatit silniční daň, rozuměj dálniční známku, v březnu končí parkovací karta, v dubnu zimní pneumatiky, v červnu nezapomenout na splátku pojistného… Možná má život toho bezdomovce, co nic nemá a tvrdí mi, že ani nic nepotřebuje, nakonec něco do sebe.
Loni si mě zavolali na daňový úřad. Znervóznilo mě to. Člověka vždycky znervózní, když si ho pozvou na úřad. Můžete být sebevětší suverén, cestou na úřad se pokaždé smrsknete do velikosti žáčka, kterého vyvolali k tabuli. Paní referentce se nelíbilo, že jsem nepřiznala garáž, přesněji garážové stání. Vysvětlila jsem jí, že garážové stání nevlastním, avšak nesouhlasila: „Vlastníte.“
Asi bych měla objasnit, o co přesně jde. Jsem šetřivá, už léta neflámuju, nejezdím k moři, za módní kousky skoro neutrácím, a jen výjimečně navštívím restauraci. Takže jsem naspořila. V bance se ptali na co, řekla jsem, že bych časem ráda přispěla nejmladší rodinné generaci aspoň garsonkou, načež oni, že bude dobré zatím investovat do výnosných fondů, které pomohou na garsonku dosáhnout.
No nepomohly, časem se ukázalo, že vydrží docela dlouho klesat. Ani garsonka se nejevila reálně. Na žádnou konto nestačilo. Nakonec se objevila šance. Nejlevnější byt se stavěl na okraji Prahy, placení rozloženo na dva roky. Něco musel přihodit ze svých úspor muž, ani tak to nestačilo na všechno. Ale co. Kuchyň a garážové stání holt už si musí vnučka zainvestovat sama. Kuchyň zainvestovala, garážové stání jsme finančně nezvládli, i když je developer nabízel.
Teď mi úřad tvrdí něco jiného. Garážové stání jednoznačně vlastním, pročež je třeba je zdanit. Navedla jsem vnučku, ať zkusí ve vlastnictví zaparkovat. Dle očekávání se nepodařilo. „Parkovací místo nevlastníte, neboť jste ho nezakoupila,“ potvrdila mi reprezentantka developera a dodala, že bychom mohli zkusit, jestli je některý vlastník neprodává. Nezkoušíme.
Daň z těch několika metrů čtverečních naštěstí není veliká, necelé tři stovky, takže ji prostě platím a nepřemýšlím proč, abych se z toho nezbláznila. Koneckonců vím, že život je složitý, a pokud vlastníte nějaký majetek, měli byste se smířit s faktem, že je to i obráceně – majetek vlastní vás.
Kdysi by o tom byla mohla vyprávět moje maminka, která bývala spolumajitelkou rodinného domu, v němž jsme původně bydleli. Dvěma přiděleným nájemníkům pravidelně vytírala i pod rohožkami. Jednou takhle k půlnoci zazvonila paní, co bydlela o patro nad námi. „Hoří vám barák,“ oznámila mi, protože jsem přišla otevřít. „Kde?“ rozhlížela jsem se. „U nás v bytě,“ upřesnila. Hořelo. Takže když jde jenom o peníze, jsem smířená.