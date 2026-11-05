Zastřelení vlci nás překvapovat nemohou. Varování přišlo už před několika lety

V září 2017 jsme v MF DNES popsali zoufalství chovatelů na Broumovsku. Ti nám tehdy popisovali, že denně objedou téměř sto kilometrů, aby ohlídali pastviny. Náklady na hlídání stád vyčíslovali každý na stovky tisíc korun ročně, jeden z největších farmářů třeba na šest set tisíc korun ročně. Tak vypadala cena návratu vlka pro jediného hospodáře. Už tehdy jsme varovali, že se blíží den, kdy některý farmář na vlka vystřelí.
Při rozhovorech s hospodáři navíc zaznívaly neurčité zmínky, že o zastřeleném vlkovi vědí. Nebyla to ověřená svědectví ani přiznání. Bylo to však varování, které se nedalo přeslechnout. Před devíti lety.
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Od té doby přibyly prokazatelné případy – třeba v prosinci 2023 našli odborníci v Krkonoších smrtelně postřeleného vlka s GPS obojkem. Krvácel přes šestatřicet hodin, než jeho trápení ukončilo utracení. Tak vypadá skutečnost za slovem odstřel, které ve sporech o šelmy občas zní jako snadné a čisté řešení.
Už v roce 2018 přitom broumovští chovatelé žalovali stát a žádali změnu pravidel, která by umožnila regulaci vlků. Spor tedy dávno přerostl jednotlivé potrhané ovce. Šlo také o pocit lidí, že o jejich práci a každodenním životě rozhodují jiní, zatímco následky zůstávají na pastvinách. A jak vše dopadlo? Nijak – farmáři jsou z vlků dodnes zoufalí, ochránci mluví o tom, že si musí zvyknout.
Pro společnost je návrat vlka bezesporu úspěchem ochrany přírody. Pro hospodáře může znamenat ale další noční hlídku, náročnější údržbu oplocení a strach, co ráno najde ve stádu. Kdo po léta buduje chov, nepočítá ztrátu jen podle ceny uhynulého kusu. Náhrada škody mu nevrátí odvedenou práci ani jistotu, že další noc dopadne lépe. A v takové nejistotě se špatně podniká.
Bylo by ovšem nepoctivé tvrdit, že stát pouze chrání vlky a chovatelům nenabízí nic. Existují náhrady škod, podpora zabezpečení stád i kompenzace zvýšených nákladů na pastvu v oblastech s vlky, to nelze popírat. Rozhodující však je, zda pomoc funguje v konkrétním terénu a zda se k ní hospodář skutečně dostane. To se posuzuje na farmě, nikoli podle počtu vypsaných programů.
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Soukromá spravedlnost s puškou ničí pravidla, která potřebují hospodáři stejně jako ochránci přírody. Ani dlouhodobá frustrace a pocit, že stát člověka nechal na holičkách, nedávají nikomu právo vynucovat si vlastní řešení střelbou. Jakmile začneme takovou svévoli omlouvat, podkopáváme důvěru v zákony, na jejichž ochranu se sami spoléháme. Samotným potrestáním střelce ale spor o návrat vlků neskončí.
Ochrana přírody potřebuje spolupráci farmářů. Těžko ji však získá, pokud budou mít pocit, že jejich úkolem je přijímat další povinnosti a mlčky snášet následky rozhodnutí ostatních.
Varovné věty jsme na Broumovsku slyšeli už před devíti lety. Bylo v nich dost vzteku i bezmoci, abychom tušili, kam může spor dojít. Každý další výstřel totiž znamená vedle smrti chráněného zvířete i prohloubení nedůvěry, která soužití dál komplikuje.
Nad každým zastřeleným vlkem se můžeme právem pohoršovat. Předstírat překvapení už ale dávno nemůžeme.