Danajský dar jménem výsluhy. Štědrý systém nedává logický smysl

V poslední době se hovoří o potřebě navýšit platy vojákům. Logicky se pak ozvali policisté a další bezpečnostní sbory, že chtějí také přidat. Situace, že by se přidalo pouze vojákům a ne policistům, celníkům, hasičům či příslušníkům vězeňské služby, je společensky neúnosná. Policisté mimo mikrofon rádi trefně glosují – zatímco my jsme denně v akci a potýkáme se s tou nejhorší spodinou společnosti, vojáci jen trénují a s nikým nebojují. Takže by si navýšení zasloužili, až začne válka. Ale dost sarkasmu.

Otázkou samozřejmě je, kde na to vzít, když náš státní rozpočet vykazuje každý rok mnohamiliardový schodek. Politici ale samozřejmě rádi slibují, obzvláště když se blíží volby.

Jak vědí i laici, veškeré české bezpečnostní složky se dlouhodobě potýkají s podstavem. Od vězeňské služby až po policii. A hypotéza, že celý systém ještě jakžtakž funguje díky institutu výsluh, není potvrzena. Spíše naopak.

Problémem je, že odcházejí většinou lidé v nejlepším produktivním věku. Tedy s neocenitelnými zkušenostmi z praxe, které na žádné škole nemohou z prapodstaty věci získat nikde na světě.

Hlavní příčina, proč odcházejí, se jmenuje výsluhy. Nalejme si čistého vína: kdyby institut výsluh ve své přebujelé formě dnes neexistoval, tolik lidí od celníků, vojáků a policistů by prostě neodcházelo.

O peníze jde až v první řadě, vše ostatní jsou většinou vytáčky a mlžení. Aby bylo jasno, odcházejícím osobám nelze moc vyčítat, že plně využívají, respektive nadužívají dnešního legislativního stavu. Ruku na srdce – toho by využila patrně drtivá většina z nás, včetně mravokárných politiků a novinářů.

Odkroutit a zmizet

Cui bono? Zamysleme se hlouběji nad smyslem výsluh. Pokud někdo přišel o ruku, zrak, sluch či nohu a nemohl již vykonávat pozici v bezpečnostním sboru, pak bylo a je zcela namístě se o takového člověka postarat. Nicméně jaký má smysl platit výsluhu někomu, kdo v plném zdraví po „odkroucení“ příslušného počtu let přejde třeba od státní policie do řad obecní policie?

Pak se nemožno divit, že veřejnost na něj kouká s odpuštěním jako na vykutálence, který ke svému platu třeba u zmíněné obecní policie pobírá navíc z veřejných peněz pěkné „výsluhové kapesné“, navíc nezdaněné.

Jak zlepšit současný stav? Politici a političky se evidentně bojí se situací něco reálně udělat. Mimochodem – víte, kolik takoví příslušníci bezpečnostních sborů (a jejich rodiny) mají hlasů ve volbách? Že by to bylo jako za dávných časů, kdy vojáci ze zákona nesměli volit, to už je samozřejmě dávno pryč.

Koneckonců s bezpečnostními sbory je dobré být zadobře, to platilo a platí za každého režimu. Jenom se o tom dnes otevřeně nepíše a nemluví. A politici slibují modré z nebe nejen seniorům, ale i příslušníkům bezpečnostních sborů. Nota bene jejich disciplinovanost ve volbách je nadstandardní.

Nabízím jedno z možných řešení, které by částečně zlepšilo situaci. Po dobu, kdy „odešlého“ policistu či celníka s nárokem na výsluhu zaměstnává stát, kraj, město nebo obec, by neměl na výsluhu právní nárok. Uplatnila by se zde hypotéza, že jsi-li dostatečně kompetentní pro práci u městské policie či na krajském úřadě, výsluha ti nenáleží.

Samozřejmě toto by šlo aplikovat pouze u nových případů, retroaktivně tak činit v právním státě nelze. To by nám Ústavní soud dal co proto.

Omezilo by to logicky „taktické přesuny“ ze služební na civilní pozici a vysávání státního rozpočtu. Dalším nápravným krokem je celkové navýšení předmětných dob, kdy vzniká na výsluhu nárok. Aby neodcházeli relativně mladí a výkonní příslušníci bezpečnostních sborů. Na Slovensku a v řadě jiných zemí je minimální doba pro výsluhu 25 let, v Česku pouze 15 let. Osobně bych se klonil k výsluze po minimálně 30 letech ve služebním poměru.

Kdo odchází a kdo zůstává

Nikdo rozumný nepopírá, že si je nutno práce bezpečnostních sborů vážit. Nicméně nebylo by opravdu lepší uvědomit si, že píšeme rok 2025, a systém středověkých výsluh postupně opustit? A nebylo by racionálnější veřejné peníze, které jsou určeny na ty nešťastné výsluhy, dát především aktivním policistům, vojákům či celníkům, kteří nikam neutekli? Tedy těm, kteří dál slouží společnosti?

Rozum do hrsti: štědrý výsluhový systém nedává celkově moc logický smysl. Nejen že policii, armádě nebo celní správě personálně, ale ani eticky nepomáhá, nadto jí paradoxně ještě škodí. Čehož důsledkem je úprk zkušených lidí od těchto složek a trvalý podstav.

Je jasné, že zde existuje určitá míra setrvačnosti, ostatně výsluhy pro příslušníky bezpečnostních sborů existovaly už za socialismu, nicméně je zapotřebí posouvat věci systémově dopředu.

A ministryně obrany Jana Černochová, která nyní tolik bojuje za zvýšení platů vojáků, by si měla opravdu pohlídat, aby jí vojáci, až bude hrozit skutečně válka, v tu chvíli neodešli na výsluhu. To by byla teprve lapálie pro nás všechny.