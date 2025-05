Vojenské přehlídky, nebo kouř nad kaplí?

Nelze v tu chvíli nevzpomenout na přezíravou poznámku Josifa Stalina krátce předtím, než zemřel: „Kolik že má ten papež divizí?“ A na to, že Pius XII. si taky uměl rýpnout, a když se o Stalinově smrti dozvěděl, suše poznamenal: „Teď se může kouknout, kolik máme tam nahoře divizí.“ Řekl bych, že tím vystihl podstatu věci, i když se vnucuje otázka, zda je z pekla někam vidět.

Každopádně moskevský autokrat Putin právě touhle vojenskou přehlídkou předvádí, že divize jsou pořád to, oč Rusku jde především. Složení i počet zahraničních hostí na přehlídce však dává najevo, kdo s tímto pohledem na svět souzní, a bude jen věčnou ostudou, pokud slovenský premiér Fico nepotlačí na poslední chvíli nutkání ty ruské tanky a rakety vidět na vlastní oči.

Obecně však lze konstatovat, že nejen ruský diktátor, čínský soudruh Si či Fico, ale i další autokrati si v přehlídkách libují. Půvabně to dokládá pasáž z rozhovoru Donalda Trumpa s moderátorkou televize NBC Kristen Welkerovou o plánech do druhé stovky dnů v úřadu. Zeptala se ho, co je pravdy na tom, že oslaví své narozeniny 14. června vojenskou přehlídkou. Jistě že ne, dozvěděla se. Pravda, ten den je shodou okolností také svátek americké vlajky (Flag Day), jehož součástí bude úžasná vojenská přehlídka. Taky, pravda, není to svátek federální a dosud se žádnou vojenskou přehlídkou ve Washingtonu neslavil. Tentokrát však bude, protože americká armáda, „první národní instituce“ Spojených států, chce oslavit 250. výročí svého založení přehlídkou.

A možná že 14. červen se jednou i svátkem federálním stane. Návrh zákona, předložený MAGA kongresmankou Claudií Tenneyovou, aby byl tento den prohlášen „Svátkem Trumpových narozenin a státní vlajky“, je sice už od února zaparkován v příslušném kongresovém výboru, což je obvykle finálním osudem podobných symbolických návrhů, ale jak zní oblíbené rčení politiků, nikdy neříkej nikdy…

Kouzlu vojenských přehlídek zkrátka těžko odolat. Vím o tom své. Jako školáka mě touha spatřit ji též postihla. Když mě na ni pak jednou vzal spolužák Láďa, jehož tatínek byl šoférem jakéhosi významného soudruha, zdálo se, že bude i naplněna. Jediné, co jsem z přehlídky shlédl, však byly zátylky jiných významných soudruhů před námi a mým největším zážitkem tak byla cesta pěšky tunelem od Vltavy na Letnou, tehdy nejdelším v Praze.

Proto, a nejen proto, soudím, že bílý kouř stoupající z komína Sixtinské kaple je mnohem pozitivnější i významnější zprávou než všechny vojenské přehlídky světa.