Agentura popisuje, jak vypadal scénář cvičení: Švédsko čelilo hrozbě ze strany nejmenované země, která soustředila svá vojska podél východní hranice NATO. Cvičení prakticky simulovalo válku mezi Aliancí a Ruskem, kde roli útočníka hrála skupina ukrajinských pilotů dronů, aby mohli předvést, co se naučili na reálném bojišti a proč by jejich země mohla být jednou hodnotným členem NATO.
„Ukrajinci ‚zničili‘ švédské jednotky,“ řekl pro AP čtyřiadvacetiletý pilot s volacím znakem Tarik a dodal, že organizátoři museli třikrát zastavit cvičení, aby vojáci NATO mohli vymyslet, co udělat lépe, ale v ostré situaci na frontě by už vojáci stejně byli mrtví.
„Švédské jednotky mají potenciál, ale musí zlepšit své drony i taktiku. Velitelé potřebují důkladněji porozumět dronové válce,“ uvedl pro AP další ukrajinský pilot s volacím znakem Karat. Ten popsal nasazení malých útočných dronů na frontě proti ruským silám. Někdy pilotům pomáhají průzkumné týmy, jindy ale pracují naslepo. „Západní armády si neumějí představit, jaké to je,“ dodal. „Musíte to vidět na vlastní oči.“
„Všechny západní armády by se měly naučit, jak s drony útočit a jak se proti nim bránit. Tyto dovednosti se nejrychleji naučíme od Ukrajinců,“ prohlásil po skončení cvičení vrchní velitel švédské armády generál Michael Claesson. Cvičení se zaměřilo na švédský ostrov Gotland kvůli jeho strategické poloze v Baltském moři mezi ruskou exklávou Kaliningrad — kde Moskva rozmístila rakety — a Švédskem. „Kdo kontroluje Gotland, ten v podstatě ovládá centrální část Baltského moře,“ řekl Claesson.
Toto moře je pro Rusko důležitou ekonomickou tepnou, protože lodě jeho stínové flotily převážejí ropu a zkapalněný zemní plyn, které Moskva využívá k financování války na Ukrajině. Po skončení studené války Švédsko svou vojenskou přítomnost na Gotlandu výrazně omezilo, ale ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 vedla k přehodnocení strategie a k jejímu posílení. Náčelník švédského generálního štábu Claesson označil za velmi realistický scénář, že ruský prezident Vladimir Putin by mohl právě Gotland využít k otestování NATO tím, že by se pokusil obsadit malou část aliančního území a pak by sledoval, jak kolektivní obrana reaguje.
Slabá obrana proti dronům
Vojenské cvičení, které se nyní odehrálo na ostrově Gotland, zdaleka není první případ, kdy síly NATO utrpěly ostudnou porážku od Ukrajinců, což dokazuje, že slabá obrana proti dronům představuje vážný problém pro Alianci. Norský vojenský expert a odborník na hybridní války Hans Peter Midttun ve své analýze na webu Euromaidan Press z 31. března 2026 upozornil na to, že Kyjev pomalu začíná stahovat své vojáky z výcvikových táborů NATO, protože čím dál více ukrajinských důstojníků má za to, že nemá smysl trénovat na Západě, když ukrajinští vojáci mají podstatně více reálných zkušeností, jak bojovat v moderní válce. Jednoduše řečeno už ani Ukrajina nepotřebuje to, co NATO umí, což samozřejmě dělá radost Putinovi.
Midttun svoji hlavní konkluzi zformuloval na základě rozboru dvou nedávných vojenských cvičení (Exercise Hedgehog v květnu 2025 v Estonsku a REPMUS/DYM loni v září na moři u Portugalska), kde NATO ve spolupráci s Ukrajinci testovalo různé robotizované a bezpilotní zařízení, například drony. V Estonsku bylo 16 tisíc vojáků ze dvanácti členských států Aliance. Součástí cvičení bylo i simulování ostrého střetu mezi vojáky NATO a ukrajinskou skupinou pilotů dronů, která byla stažena přímo z frontové linie v Doněcku.
A jak to dopadlo? Asi tušíte. Ukrajinci pouze pomocí 30 dronů a vlastního digitálního bojového systému Delta, který integruje data z průzkumných dronů, satelitů a dalších senzorů v reálném čase, během jednoho dne zlikvidovali dva kompletní prapory NATO.
V září u portugalských břehů v rámci cvičení simulovali pět druhů taktických operací. Skupina vojáků z více zemí, které veleli Ukrajinci a používali dálkově ovládané a robotizované drony, ve všech případech jednoznačně porazila jednotky NATO. V jednom případě potopili fregatu, ale nejostudnější bylo, když Ukrajinci zničili všechny pozice NATO takovým způsobem, že alianční vojáci ani nevěděli, že cíl, který měli za úkol bránit, už byl zničen.
Moudra učebnic vs. reálná zkušenost
Jak uvádí Midttun, ukrajinský generální štáb letos na jaře rozhodl, že začne stahovat vojáky z táborů NATO v západních zemích a ve výcviku budou raději pokračovat doma pomocí ukrajinských instruktorů. „Kompetence západních výcvikových důstojníků může být sebelepší, ale v podstatě trénují vojáky z učebnic. Ukrajinští důstojníci předávají zkušenosti, které získali před týdnem,“ komentoval reálný stav norský vojenský expert.
Díky bohu, že to došlo i vedení NATO. Vznikla organizace s názvem Joint Analysis, Training and Education Centre (JATEC), jejímž cílem je sdílení ukrajinských válečných zkušeností, avšak Aliance zatím nepřevzala žádnou konkrétní metodu do svého výcvikového systému.
Midttun na konci svého článku silně kritizoval lidi ve vedení NATO. Aliance se nepostavila dost markantně na stranu Ukrajiny, prý se bála zapojit do války. Kreml to podle Midttuna vyhodnotil jako slabost a podle toho se chová už čtyři roky.
Rusko od roku 2023 prakticky bez důsledků provádí na území Evropy sabotážní akce, nejméně 151 za poslední roky. Rusové ve více než padesáti případech narušili vzdušný prostor NATO a Aliance neudělala nic. A když loni v září do Polska zaletělo 23 ruských dronů, tamní protivzdušná obrana sestřelila jen 23 procent těchto bezpilotních letadel, zatímco účinnost ukrajinské armády se pohybuje lehce nad 90 procent. Pozici Aliance zhoršuje i to, že je nejednotná, Amerika se začíná chovat tak, jakoby byla strategickým protivníkem NATO a ne nejsilnějším státem této organizace.
Vybrakované armády a nejednota Aliance
Norský expert tvrdí, že zatímco lidé v NATO spoléhali na technologickou převahu, na nukleární odstrašení, na mírotvorné síly a jednotky rychlého nasazení pro použití v operacích při změnách režimů, Rusko v posledních letech totálně proměnilo vlastní strategii tak, aby bylo připraveno na dlouhý a širokospektrální válku s Aliancí. Na takovou, jakou vidíme na Ukrajině. Moskva si na jedné straně zachovala masovou armádu a tradiční druhy vojska (například dělostřelectvo), ale zároveň převzala moderní technologie, vyvíjí elektronické schopnosti na rušení západních systémů a využívá slabost západních společností při provádění hybridních operací.
„Šéfové NATO v Bruselu jsou přesvědčeni, že vybudovali organizaci, která díky technologické a nukleární převaze Západu je schopna odstrašit nepřítele. A co vidí stratégové v Moskvě? Vybrakované evropské armády, které byly optimalizovány na mírotvorné účely, nikoliv na válku proti podobně silnému nepříteli; politickou nejednotu Aliance znemožňující silnou společnou reakci; zásoby střeliva, které vystačí leda na týdny, nikoliv na roky; 500 milionů Evropanů, kteří se spoléhají na obranu ze strany 330 milionů Američanů, a to v době, kdy USA se zrovna obracejí zády k Evropě,“ konstatuje Midttun.