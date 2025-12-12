Bojíte se odvodu? Pavel podpořil evidenci branců. Uvidíme, co na to Babišova vláda

Proto k němu ve středu v Liberci mluvil i prezident Petr Pavel. Prezident o tom samozřejmě nerozhoduje. Nerozhoduje o tom ani náčelník generálního štábu Karel Řehka, jenž to má beztak „za pár“. Ale právě tito aktivní či bývalí vojáci se k armádě či odvodům vyjadřují. A ministryně Černochová působila tak, že jejich argumentům naslouchá.
Jak jim bude naslouchat vláda Andreje Babiše? To je zatím velká otázka. Přitom tato otázka není pro nový establishment prvořadá, takže jasné výroky k odvodům od Babiše a spol. zatím nečekejme. Nicméně to téma uzrává a dříve či později na řadu přijde.
Odvody nejsou „povinná vojna“
Ať už máte vztah k Petru Pavlovi jakýkoliv, těžko mu upřete racionalitu a systémový pohled na věc. Proto v Liberci zdůraznil základní pojmy a rozdíly mezi nimi. Shrňme to stručně.
|
Co když přijde mobilizace? Pavel podpořil administrativní odvody do armády
Odvody, o nichž je tu řeč, by neznamenaly návrat do poměrů před 1. lednem 2005, kdy u nás skončila „povinná vojna“ a vznikla plně profesionální armáda. Šlo by o administrativní úkon, o evidenci branců, o to, aby stát věděl, s kolika, jak kvalifikovanými a motivovanými lidmi může počítat pro případ mobilizace, války či obecně řečeno nějakého velkého průšvihu (třeba i přírodní katastrofy).
Řečeno trochu cynicky, odvody v tomto smyslu mohou připomínat pasportizaci domů. I ta se dělá proto, aby bylo jasné, jak je dům zachovalý, vybavený, odolný či energeticky náročný. V odvodech, budou-li obnoveny, by stát zjišťoval cosi podobného o lidech.
Zní to racionálně, že. Má to i legislativní oporu. Málo se připomíná, že branná povinnost byla u nás zavedena rakouským zákonem z roku 1868. Byla víckrát novelizována, ale nikdy nebyla zrušena. Podobně jako v Německu, kde byla branná povinnost v roce 2011 jen přerušena – a nyní obnovena.
Málo se připomíná i to, že branná povinnost platí pro všechny české občany starší 18 let, pro muže i ženy. Tím není řečeno, že ženy by ve válce sedaly do tanků či hloubily zákopy. Je tím řečeno „jen“ tolik, že v případě vážného ohrožení může stát po všech občanech nad 18 let vyžadovat cosi navíc. Pomoc či aktivitu odpovídající jejich kvalifikaci a možnostem. Nyní probírané odvody, i když by byly jen pro muže, dají o těchto kvalifikacích a možnostech přehled, který stát za posledních 21 let (poslední odvody proběhly na jaře 2004) ztratil.
Jinými slovy. I kdyby byly vojenské odvody obnoveny, neznamenalo by to obnovení povinné základní vojenské služby. „Povinné vojny“, jak se říkávalo kdysi.
Nejsme v Německu, kde vládní koalice právě prosadila „novou podobu vojenské služby“. Což znamená obnovení administrativních odvodů, ale ještě něco navíc. Pokud se v tom či onom roce nepodaří naplnit potřebný počet dobrovolných zájemců o vojenský výcvik, parlament může odhlasovat „povinnou vojenskou službu z potřeby“.
|
Schopen, odveden, do armády podle chuti. Německo obnoví odvody, co z toho plyne pro nás?
Toto u nás nebylo, není a neuvažuje se o tom. Zato u nás – stejně jako v Německu – drhne naplňování stavů armády cestou dobrovolnosti. I toto připomněl prezident Pavel v Liberci. Co s tím? To je otázka pro politiky a zákonodárce.
Nepopulární a drahé. Kývl by na to Babiš?
Kdyby u nás pokračovala dosavadní vládní koalice, mohli bychom spekulovat, že se pokusí jít cestou Německa a jeho „povinné vojenské služby z potřeby“. Ale jak to bude s koalicí ANO, SPD a Motoristů? To teprve uvidíme.
Petr Pavel mluvil o nedostatečném naplňování aktivních záloh armády. O tom, že „ztrácíme schopnost i pro případnou mobilizaci“. Dovedete si představit, že Andrej Babiš by veřejně mluvil o mobilizaci? Slova jako mobilizace, odvody či základní vojenská služba mají svůj emoční náboj, který přebíjí racionalitu. Probouzejí obavy. A Andrej Babiš dobře ví, je v tom trénovaný, která slova, plány natožpak činy jsou u voličů nepopulární.
|
Proč bych chodil na vojnu. Po 20 letech profesionální armády ubývají kvalifikované zálohy
Po ruce má i další argumenty. Třeba ten, že v Maďarsku či na Slovensku, zemích, kde nachází inspiraci, není obnova vojenských odvodů, natož „povinné vojny“ tématem. Nebo že kdyby na to opravdu přišlo, stálo by to – v zemi, jež se zbavila většiny armádní infrastruktury – hodně peněz. Úhrnem: bylo by to nepopulární a drahé. Potřebuje snad Andrej Babiš nějaký další argument proti?