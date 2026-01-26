„Nepřítel musí mít z Francie náležitý strach.“ Macron vrací vojnu, i když jen tak napůl

Už na to byla schválena suma ve výši dvou miliard eur. Zatím to však není plný návrat k někdejší povinné službě, která trvala 12 měsíců a která by pro dnešní Francii byla neúnosně nákladná. Zatím je to jen otevření dosavadní plně profesionalizované armády pro mladé muže.
Prezident Emmanuel Macron toto rozhodnutí zdůvodnil jako zcela nezbytné pro potřeby mobilizace celého francouzského národa. A opět se vrátil ke své myšlence, že dnešní nepřítel musí mít z Francie náležitý strach, protože jedině tak lze dosáhnout toho, aby tato země měla náležitý respekt. V tomto světle má nově pojatá národní služba tři hlavní cíle.
Prvním z nich je posílení vazby mezi příslušníky ozbrojených sil a národem jako celkem. Je to jakési implicitní přiznání, že v důsledku plné profesionalizace se tato vazba poněkud oslabila. Druhým cílem je posílení schopnosti země odolávat v případě vypuknutí války, o které se dnes v zemi galského kohouta stále více mluví. A v neposlední řadě jde o posílení celkové síly a schopnosti francouzského národa.
Především platí, že služba národu bude dobrovolná, nikdo k ní nebude nucen, nebude to žádná povinnost. Kdo ji nastoupí, dostane zadarmo veškerou vojenskou výstroj, navíc bude mít bezplatné ubytování a také stravu, která je ve francouzských ozbrojených silách velice chutná, kvalitní, výživná a nutričně vyvážená. Denně maso, k obědu a k večeři plátek sýra, na což si Francouzi potrpí tím spíše, že jejich sýry jsou opravdu ty nejlahodnější na světě.
Součástí stravovací kultury je hodně zeleniny, salátů a ovoce, nejméně jednou týdně kvalitní mořská ryba, vždyť tato země má tři moře, takže lovit je kde.
Pro mnoho mladých Francouzů tedy bude zavedení národní služby velkou změnou k lepšímu. Najednou začnou zažívat pravidelnost a racionalitu ve stravování. Setkají se s tím, že existuje i jiná strava nežli hamburgery, hranolky se spoustou soli a další nástrahy a rafinované útoky na zdraví.
Ani metr za hranici Francie
Všichni dobrovolníci budou u všech druhů ozbrojených sil zařazeni k normálním útvarům a budou se tam podílet na plnění jejich běžných úkolů, až na výjimku z misí mimo národní území. Nově zaváděná služba se bude vztahovat pouze na mladé lidi ve věku od 18 do 25 let a bude trvat jen deset měsíců, což je doba, která uteče doslova jako voda v Sekvaně, jak řeku ve francouzské metropoli nazýval český básník Jan Neruda, jinak velký obdivovatel pařížské architektury a francouzského životního stylu.
Ti, kdo se pro tuto službu rozhodnou, budou měsíčně dostávat 800 eur na přilepšení. To není na zbohatnutí, ale když nebudou moc utrácet, mohou si po skončení služby zaplatit pěknou dovolenou u moře nebo dlouhý výlet.
Navíc dostanou jistotu, že budou službu vykonávat výlučně na území Francie. Sám prezident Macron se zaručil, že nebudou vysíláni na žádné zahraniční mise, do Afriky ani na východní křídlo rozšířeného NATO. Ani oni, ani jejich rodiče se tedy nemusejí bát, že někde daleko od vlasti padnou při plnění bojových úkolů.
Jaké jsou cíle zaváděné služby? Především to je získání 50 000 mladých lidí do roku 2035. Při současném počtu 200 tisíc příslušníků francouzských ozbrojených sil to znamená vítané omlazení. Vždyť francouzská armáda v důsledku stoprocentní profesionalizace pořádně zfotrovatěla, má ve svých řadách třicetileté, nebo dokonce i čtyřicetileté poddůstojníky a praporčíky. Když mezi ně přijdou dvacátníci, bude to velice vítané okysličení.
Jistěže profíci mají spoustu zažitých vědomostí a dovedností, každý z nich byl v několika misích v zahraničí, kde šlo o život. Díky tomu v sobě mají hluboce zakořeněné hodnoty republiky a zejména oddanost službě pro vlast. Navíc prošli i náročnými misemi na vlastním území, kde museli odrážet útoky gangsterů na předměstích Paříže a dalších velkých měst, přičemž i v těchto misích šlo o život. Díky těmto zkušenostem jsou velice psychicky odolní.
Kdo bude další?
Ale na druhou stranu: mladíci mezi profíky vnesou nové pohledy, zvyklosti a hodnoty. Proto se armáda otevírá všem profesím, jak prezident řekl – od pekařů přes techniky až po ajťáky. Přitom se počítá s tím, že mnozí z nich si vojenský život oblíbí a podepíšou s armádou smlouvu na delší dobu.
A samozřejmě, že velký přínos to bude i pro ty mladé lidi samotné. Naučí se, že je nutné plnit jasně stanovené povinnosti a dodržovat pevně stanovený řád, což mnozí z nich doposud neznali. Hluboce zakořeněnou hodnotou mezi francouzskými vojáky je kamarádství (la camaraderie), což znamená vzájemnost, spolehlivost, nezištnost. Sami vojáci to vyjadřují slovy: jeden se bez druhého neobejdeme, dnes pomohu já tobě, zítra zase ty mně. A tyto vazby přetrvávají i po skončení služby.
A co na závěr? Francie velmi často byla průkopníkem v zavádění novinek. Tato poslední novinka se určitě stane inspirací pro další země, naši nevyjímaje.