VOKÁČ: Nebýt trnem v oku. Jak přistřihnout Škodě křídla

Novým šéfem automobilky Škoda je Thomas Schäfer. A kapitán koncernu Volkswagen Herbert Diess naznačil, že by automobilka neměla konkurovat Audi nebo značce VW, ale zaměřit se na agresivnější boj s korejskou či francouzskou konkurencí.

Jenže za to, že Škoda „lepším“ koncernovým značkám konkuruje, si vlastně může koncern VW sám – jednu danou platformu používá co nejširší spektrum modelů. A mladoboleslavští konstruktéři vždy dovedli z dané techniky vydolovat trochu víc než jejich koncernoví kolegové.

I proto jsou pak jejich (už teď levnější) výtvory pro zákazníky lákavou volbou rozumu. Přitom si rádi koupí i dražší a ziskovější provedení jako RS, Scout či Laurin & Klement. To je ale obecný trend, lidé prostě kupují dražší auta. Mělo by tedy to, co zákazníci žádají, z nabídky zmizet? Vždyť by byl VW sám proti sobě. Myslí si snad Diess, že když si nebudou moci koupit dobře vybavenou Škodu, půjdou automaticky k VW či Audi?

Jedinou cestou, jak z české automobilky udělat méně prémiovou značku s větším (než doposud) zaměřením na cenovou dostupnost, je paradoxně dát jí víc volnosti a zodpovědnosti. Pokud si toto nový šéf Schäfer uvědomí a bude za to bojovat, může Škoda prosperovat i nadále – a přitom nebýt takovým trnem v oku koncernu (no, trnem, ty dividendy se hodí, že?).

Už dnes automobilka zodpovídá za aktivity koncernu VW v Indii, je specialistou na vývoj motorů MPI nebo bubnových brzd. To jsou ale věci, které v Evropě moc nepoužije. Škoda by tedy v rámci změny strategie (vlastní i koncernu) musela dostat na starosti i některé velké evropské projekty koncernu, které by jí umožnily se odlišit. Tradiční schopnost škodováků vytěžit z minima maximum by měl Volkswagen podporovat, ne je za to trestat.

Druhou cestou je skutečné „přistřihnutí křídel“: horší výbavy, obyčejnější technika, „podřadný“ vývoj nebo proměna v montovnu. VW by tak přišel o zisky Škody a (doufejme) dost by naštval zástupce českého státu, kteří si místní průmyslový zázrak hýčkají a podporují ho. Nemuseli by.