VOKÁČ: Neomezený podfuk. Mobilní operátoři mají zákazníky za hlupáky

Čeští mobilní operátoři jsou v posledních dnech opět terčem řady vtipů, ale také nenávistných komentářů zákazníků. Za tuto vlnu paradoxně může něco, po čem mnozí čeští zákazníci už dlouho volají: dostupná neomezená data.

Dva ze tří českých operátorů přišli s nabídkou neomezené konzumace dat v tarifu za vcelku přijatelné částky. Tedy, alespoň na první pohled. Jenže na ten druhý je to opět typická česká operátorská kulišárna. Dat sice může uživatel zkonzumovat libovolné množství, ale má to řadu podmínek a háčků.

T-Mobile v rámci letní akce nabízí neomezená data každému, kdo má nějaký balíček dat v tarifu (i u předplacenky). Stačí si je aktivovat. Po 31. srpnu pak bude konec. Inu, coby letní akce fajn, jako dlouhodobé řešení požadavků zákazníků ovšem nic moc. T-Mobile to ale nakonec schytal za to, že u neomezeného balíčku omezuje rychlost stahování dat v roamingu – i to je v rámci akce přijatelné, ale operátor to tajil a následně omlouval tím, že rychlostní omezení kvůli zvýšenému prázdninovému provozu v zahraničí má platit pro všechny jeho datující zákazníky, a ne jen pro ty, kteří si aktivovali neomezený balíček. Jenže alespoň z počátku neplatilo.

Víc to ale schytává Vodafone. Operátor se stal i terčem oblíbeného, průběžně upravovaného vtipu s Pepíčkem, který ve škole paní učitelce tvrdí, že jeho tatínek tancuje v gay baru u tyče. A když se ho paní učitelka po vyučování ptá, jestli je to skutečně pravda, odvětí, že nikoli, ale že tatínek vymyslel neomezená data u Vodafonu a že se za to jeho rodina stydí.

Ke koupi neomezených dat je totiž třeba aktivovat dvě, tři, nebo čtyři SIM a k tomu ještě přikoupit službu pevného internetu. A i když splníte tyto podmínky, je tu další háček: maximální rychlost 5 Mbit/s, což je tak desetina toho, co síť operátora může poskytnout v běžném provozu. Inu, neomezený není neomezený. Stranou kritiky pak není ani O2 – to podle hesla „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ zatím na konkurenci nereagovalo, ale i to nesou jeho zákazníci nelibě.