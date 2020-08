VOKÁČ: Nepovedená aukce. Česku se nedaří zvýšit konkurenci v mobilních sítích

Řadu let čekají Češi na to, že se s místním mobilním trhem něco stane a začne fungovat konkurence. Tou nadějí, k níž se zraky mnohých upírají, je aukce frekvencí pro budoucí 5G sítě. Stát se tváří, že konkurenci přivést chce, jenže to, jak nastavil aukci, přinese spíš komplikace a průtahy. Na 5G sítě a skutečnou konkurenci si Češi nejspíš počkají.

Český telekomunikační úřad minulý pátek trochu nečekaně vyhlásil výběrové řízení na frekvence, jež mají Čechům přinést 5G sítě a snad i kýženou konkurenci na mobilním trhu. Jenže podmínky aukce, které úřad nastavil, jsou spíš paskvilem, jenž z českého mobilního trhu může udělat světově unikátní cirkus.

Ano, stávající trojice O2, T-Mobile a Vodafone by potřebovala konkurenci a nějaký ten nový impulz pro rozhýbání trhu jako sůl. Jenže to, co ČTÚ a stát vymyslely, budí rozpaky. Vždyť se vlastně svou kritikou podmínek na stranu operátorů postavila i Evropská komise, která jinak konkurenci podporuje, co se dá.

Na první pohled to vypadá, že podmínky dávají šanci spoustě konkurence. Hledají dvě kategorie operátorů. Silného, který koupí frekvence v pásmu 700 MHz a stane se konkurencí stávající „velké trojky“. A pak malé, kteří si pořídí frekvence v pásmu 3,4–3,6 GHz (či již mají frekvence v pásmu 3,6–3,8 GHz) a kteří budou využívat síť některého ze stávajících operátorů.

Celé to má háček: budování sítě na frekvencích v pásmu 700 MHz je finančně řádově náročnější (vyšší miliardy korun) než vstup na trh prostřednictvím pásma 3,4–3,8 GHz (řádově stovky milionů korun). Takže kdokoli nový by se rozhodl stavět v pásmu 700 MHz, byl by vlastně blázen.

Stát možná takového „blázna“ našel – energetický gigant ČEZ. Jenže dovede státem ovládaná akciová společnost přinést skutečnou konkurenci na český mobilní trh? A jak se na „státního“ operátora bude tvářit Evropská komise? Žaloby a stížnosti začnou létat už teď, a jestli se aukce uskuteční, bude to nejspíš ještě divočejší. Konkurence také vzniknout nemusí a 5G sítě se tu budou rodit jen pomalu.