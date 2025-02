Hlavně přežít, o nic jiného už levici nejde. Ve volbách se bude hrát o její další existenci

Může jít o povrchní a ničím nepodložený první dojem, ale vše se dá číst také tak, že komunisté jsou si svým projektem Stačilo! natolik jistí, že jakýkoliv další partner, který by mohl rozšířit toto radikální uskupení, je vlastně nadbytečný, nepotřebují ho.

A má-li někdo skutečný zájem kandidovat pod hlavičkou slepence, jenž slavil nesporný úspěch loni ve volbách do Evropského parlamentu, musí hodně sklonit hlavu, výrazně slevit na svých programových prioritách, podle některých kritiků dokonce „políbit prsten zla“, zradit, případně extrémně překopat svůj dlouhodobý program.

Sebevědomá vyjádření šéfky Kateřiny Konečné jsou pochopitelná. Nemusí nic měnit. Vlastně by ani nic měnit neměla, neboť její Stačilo! se až na výjimky stabilně pohybuje nad pěti procenty v průzkumech veřejného mínění a nálada ve společnosti je vyloženě protivládní. Radikální hlas kritizující kapitalismus výrazně zleva v naší Sněmovně chybí a kompromisem s umírněnými levicovými subjekty mohou komunisté spíš ztratit než získat.

Jednoho rizika si však musí být Konečná dobře vědoma: na levici není sama, má konkurentku – stále ještě docela movitou, i když značně vyčerpanou nevěstu na vdávání v podobě SOCDEM. A i ta má nezanedbatelný koaliční potenciál. Pomiňme teď programové průniky a připusťme, že ve středu či na levici mohou být partaje občas méně ideologické a více pragmatické.

Je tu třeba Přísaha Roberta Šlachty s odérem poldů, kteří „sestřelili“ pravicovou vládu ODS. Pak je tu ambiciózní Strana zelených, která by ráda napodobila radikálně levicový tah na branku v podání „Die Grünen“ v Německu. Nezapomínejme ani na Pirátskou stranu, která zřejmě půjde do voleb sama, ale po ponižujícím vládním angažmá rozhodně nemá svých pět procent jistých. A ráda by se přidala i různá regionální středolevá hnutí, která občas i s výrazným úspěchem kandidují v krajských volbách.

Slepence a koalice

Z kuloárů prosakují informace o tom, že i takový slepenec je více či méně možný, a pokud by dostal do vínku dostatečně viditelný, nápaditý a protivládní název, mohl by na sebe strhnout pozornost, a tedy i voličský zájem, podobně jako před evropskými volbami Stačilo! A právě tady by možná měli komunisté v čele s Kateřinou Konečnou zpozornět: co když jsou dva „slepence“ na české levici moc? Nebudou na sobě vzájemně parazitovat a neskončí to nakonec jako v minulých parlamentních volbách, kdy dokonce tři politická uskupení skončila poměrně těsně pod potřebnou pětiprocentní klauzulí?

Každá předvolební koalice, případně každý politický slepenec, má své nesporné výhody, ovšem také vážná rizika. Na jednu stranu může zakrýt značně poškozenou, zdiskreditovanou a léty vyčpělou značku, což dobře vědí komunisté, sociální demokraté, ale i zelení. Na druhé straně je tu varovný případ „Pirstánu“, který skončil nedůstojným kroužkováním a pirátským úpadkem.

Do voleb je ještě hodně daleko. Kateřina Konečná a Jana Maláčová momentálně hasí jeden požár za druhým – často je způsobují samy svou ukvapenou rétorikou, čímž se zbytečně sebepoškozují. Samy sebe i navzájem. Ale jistě dobře vědí, že pro českou levici jsou podzimní volby skutečně existenční, jde jim doslova o přežití, o nic jiného. Inu uvidíme, co přinese české politické jaro.