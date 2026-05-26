Loňský rok 2025 byl z hlediska všemožných kulatých výročí mimořádný. Konec druhé světové války byl přirozeně reflektován na prvním místě a v mnoha formách, od připomínání až po diskuse vedené v revizionistickém duchu. Na mnoho souvisejících výročí ale nedošlo.
Prakticky žádná pozornost nebyla věnována ustavení vlády Národní fronty a schválení Košického vládního programu ani například výročí znárodnění podstatné části národního hospodářství v tehdejším Československu. Šlo přitom o určující události pro další dekády vývoje našeho státu. Takzvaná třetí republika jako mezihra mezi dvěma totalitami je u nás oproti jiným obdobím stále málo diskutována.
Kartel Národní fronty
Příležitost se nabízí právě letos, při výročí parlamentních voleb, které proběhly v Československu v neděli 26. května 1946. Stojí za připomenutí, protože rozhodně nešlo o volby svobodné: byly nástrojem omezené demokracie a vydláždily cestu k instalaci komunistického režimu u nás.
Oproti aktuálním standardům se tyto volby odlišovaly v mnoha směrech. Dnešní volič by byl jistě překvapen volební povinností vynucovanou pod hrozbou pokut ve výši podstatné části tehdejšího dělnického platu. Podobně by tomu bylo s takzvanými přísně vázanými kandidátními listinami, tedy kandidátkami bez možnosti udělení preferenčních hlasů. Tedy hlas pro stranu znamenal hlas pro stranou navržené pořadí kandidátů.
Tyto prvky voleb ale byly tím ještě nejmenším problémem, ostatně byly převzaté z první republiky a nepřekračují meze demokratického volebního standardu. Voleb se dále mohli zúčastnit pouze občané slovanské národnosti a nemohly v nich hlasovat osoby obviněné z kolaborace. Obojí úzce souviselo s poválečnou retribucí a zcela novou koncepcí československého státu, který měl být nově pouze státem Čechů a Slováků.
Nicméně tím omezení zdaleka nekončila a Češi a Slováci jich mnoho uložili sami sobě. Voleb v roce 1946 se zúčastnily – slovo „soutěžily“ tu není zcela namístě – pouze strany Národní fronty. Toto sdružení, fakticky nejdéle trvající koalice politických stran na našem území, vzniklo ještě během konzultací londýnské exilové vlády s představiteli československých komunistů v Moskvě v březnu 1945.
Na těchto jednáních se komunisté, lidovci, národní socialisté a sociální demokraté dohodli na další spolupráci a sestavení vlády na československém území. A současně také na tom, že po osvobození Československa nebude obnovena žádná politická strana bez jejich souhlasu. To předurčilo vývoj v našem státě na příštích 45 let.
V lednu 1946 tento kartel politických stran znovu potvrdil, že do chystaných voleb nebude připuštěna žádná strana stojící mimo Národní frontu. Volební soutěž mezi stranami Národní fronty byla následně vyloučena jejich dohodou o vedení předvolební kampaně uzavřené 25. března 1946. Ta měla následující čtyři body.
Strany Národní fronty se dohodly, že se všechny budou řídit Košickým vládním programem, prosazovat jeho realizaci a hájit takzvané dekrety prezidenta republiky. Dále se zavázaly k tomu, že svorně ponesou odpovědnost před svými voliči a po volbách opět sestaví novou vládu Národní fronty. Dohoda stanovila také to, že kampaň bude stranami vedena v pozitivním duchu a nebudou se navzájem osočovat. Pokud by došlo k problémům, potom se strany zavázaly, že budou společně projednávat sporné otázky.
Jacípak demokraté?
Jak je patrné, tato dohoda popsaný politický kartel nejenom utužila, ale navíc byla z voleb vyloučena jakákoliv alternativa. Výsledkem mohla být pouze vláda Národní fronty realizující Košický vládní program. Soutěž mohla být pouze o to, jaký bude poměr sil mezi jednotlivými stranami této národní koalice.
Další vývoj ukázal, že ne vždy nejradikálnější návrhy předkládali komunisté. Stejně tak se na politickém ovládnutí situace na Slovensku, kde komunisté prohráli, významně podílely české nekomunistické strany.
Události předcházející puči v únoru 1948 bývají podávány jako střet mezi komunisty a demokratickými stranami. V důsledku spoluúčasti na omezení politické svobody, stvrzené přípravou voleb v roce 1946 a likvidací politické soutěže, je ale pochybné, zda si nekomunistické strany označení jako „demokratické“ vůbec zaslouží. Volby v roce 1946 ukazují, že omezená demokracie nemůže vést jinam než k nesvobodě.