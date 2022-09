Vidět je to i na volebních výsledcích. Zatímco dříve bývala mapa povolebních výsledků z velké části oranžová, což je barva sociální demokracie, teď aby ji člověk pohledal. Vypadá to, že samostatně získá sociální demokracie v komunálních volbách o zhruba osmdesát procent méně hlasů než minule. V senátních volbách postoupili do druhého kola dva její členové, a to Jaromír Strnad v Kutné Hoře a Zdeněk Matušek ve Frýdku-Místku. Ti ovšem byli společnými kandidáty ČSSD a hnutí ANO.