Probudí motoristická facka ODS? Mají-li občanští demokraté ještě nějaký program, pak ano

Nicméně koalice Spolu měla smysl jako vehikl k poražení Babiše. To se nepovedlo a předseda ODS předpokládá, že si čtyři roky vystačí s kritikou vlády, „obranou demokracie“ a pohrůžkou „ruské tanky již zítra u vás“. Na to, aby Spolu získalo za čtyři roky roli, kterou nyní obsadilo ANO, to chce mnohem víc, nejlépe nějaký program. A občanští demokraté se musí sami sebe tázat, zda jim po pobytu ve Spolu vůbec něco zbylo.
Mnozí si uvědomují, že Motoristé překročili sedm procent s nabídkou odvozenou z ODS obohacenou jen o nějaký ten benzínový folklór. Poslanci ODS se v současnosti dělí o místa s lidovci a TOP 09, kteří by se bez nich asi do sněmovny nedostali.
Nenastal náhodou čas na to, se Spolu něco dělat? Buď pozřít jednu či obě malé strany, nebo se rozejít a profilovat se jasně programově a cizelovat nabídku. Příští čtyři roky nás čeká sociálně vstřícná politika přerozdělování a tedy by se „stará dobrá“ ODS měla mít proti čemu vymezovat.
Jsou pro euro, nebo proti?
Jenže ve spolku Spolu dost dobře nemůže, vlastně neví, jestli je pro euro nebo proti, jestli je lidovecky konzervativní nebo topácky městsky liberální. Představa, že koalice bude využívat vždy to lepší z obou světů, se ukazuje jako iluzorní. ODS si musí rozmyslet, zda bude ve volbách nadále dodávat objem hlasů a lidovci jen preferenční kroužky, zatímco TOP 09 se jenom poveze.
|
Proč Fiala dostal naloženo. Byl skvělý venku, ale doma ho ničila slepá skvrna
Rázné řešení, tedy buď Spolu sloučit, nebo rozpustit, se jeví jako lepší, protože setrvání u Fialova „konzervatismu“ by mohlo znamenat opět osm let v opozici. Jediná strana se řídí snadněji než koalice, na kandidátkách je méně trubců, kteří je obsazují „za zásluhy“, koalice má zpravidla mnoho náčelníků a málo řadových indiánů.
Budou-li Piráti v opozici šikovní, mohou se za čtyři roky přihlásit o Babišovu nynější většinu a Spolu by na to mohlo opět zírat z desetiprocentního odstupu, protože nabízí vlastně všechno a nic, navíc stále stejně.
Sedm procent hlasů pro Motoristy, novou stranu, která vlastně nepřináší nic programově nového, mohou v ODS vnímat jako uniklou příležitost, svou ztrátu.
Samozřejmě nelze mechanicky sčítat hlasy a tvrdit, že k nynějším 27 mandátům by občanští demokraté získali i 13 motoristických jen proto, že by kandidovali samostatně. Určitě ve prospěch Motoristů hraje jejich novost, neokoukanost a neušpiněnost. Ale zároveň bezpečně víme, že existuje nika zájemců o liberální politiku, kterou kdysi reprezentovala ODS a ty aktuálně neoslovuje.
|
Babiš zvítězil nečekaně výrazně. Z části předsevzetí bude muset neslavně vycouvat
Spolu samozřejmě může pokračovat dál ve vyjetých kolejích. V příštích volbách pak může vydávat za úspěch juniorní postavení ve vládní koalici a za další čtyři roky pak už cokoli. Neměnnost a rigidita je ve stále rychleji se měnícím světě spolehlivou cestou do bezvýznamnosti.