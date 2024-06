Strýc Bedřich říká, že je to všechno jedna pakáž, ale to on říká vždycky o všech. Strýc Bedřich je chodící negace. Na všechno, o co ho žádáte nebo na co se ho zeptáte, odpovídá ne, dokonce i když se ho, osamělého penzisty, zeptáte, jestli něco nepotřebuje.