Vždycky přijde někdo, kdo slíbí, že vyřeší dopravní zácpy a odstraní všechny nepříjemnosti, které obyvatelé města na svých cestách zažívají. Volič by měl ale dokázat rozeznat, co je jen blábol a co má nějakou šanci na úspěch. Dá se říci, že řada politiků je buď úplně hloupá, případně jen nerozumí dopravě, nebo možná rozumí, ale lidem lžou. Samozřejmě existuje drobná šance, že jde o geniální myslitele, kteří našli snadné řešení, se kterými si odborníci dekády neví rady.