Babiš řeší s Motoristy a Okamurou rozpočtový rébus. Podaří se mu kvadratura kruhu?

Ano, tyhle strany mají v něčem podobné programy, například v přístupu k Evropské unii, ale v ekonomické oblasti se Babiš s Motoristy dost liší. Motoristé sobě jsou svým způsobem pokračováním dávné ODS z devadesátých let v poněkud nacionalističtějším a také maskulinním hávu. Motoristé také od ODS a od Václava Klause převzali důraz na rozpočtovou odpovědnost a požadavky na vyrovnaný rozpočet. A to bude při jednání o podpoře vlády ANO či dokonce účasti v ní kámen úrazu.
Ne že by formálně hnutí ANO bylo proti snižování zadlužení České republiky či vyrovnaným rozpočtům. Právě naopak, Andrej Babiš se chlubí tím, jak snižoval vládní dluh a jak se jeho vládě dařilo šetřit. Jenže když se člověk podívá na to, co jeho vláda slibuje, že udělá například v oblasti podpory rodin, snížení firemních daních a dalších věcech, to prostě znamená velké nároky na státní rozpočet.
|
Proč Fiala dostal naloženo. Byl skvělý venku, ale doma ho ničila slepá skvrna
Podobně rozhazovačný přístup k rozpočtu jako u ANO znamenají i předvolební sliby SPD. Snížení odchodu věku do důchodu, vyšší platy vojákům a policistům a vyšší mzdy ve zdravotnictví a také další sociální výdaje prostě něco stojí. Bez ohledu na to, že SPD má ve svém volebním programu vyrovnaný rozpočet.
Nesmyslné představy
Představa, že se na to ušetří omezením dávek tak zvaným nepřizpůsobivým, diskriminací cizinců či, jak chce ANO, zdaněním šedé ekonomiky je nesmysl. Početně to nevychází, ušetří se málo, vydá se hodně. Nehledě na to, že Motoristé chtějí šedou ekonomiku spíš rozšiřovat.
Zároveň nikdo z těchto tří stran nechce zvyšovat daně, spíše by je snižovali. Znamená to deficitní rozpočet a zvyšování státního dluhu. To se opravdu neshoduje s přísnou rozpočtovou dietou, jakou požadují Motoristé a o níž říká jejich čestný prezident Filip Turek, že je pro stranu zásadní.
|
Babiš zvítězil nečekaně výrazně. Z části předsevzetí bude muset neslavně vycouvat
Navíc tu bude výdaj, na kterém se všechny strany shodnou. Tvrdí totiž, že je třeba zlevnit energie. Jenže to bude stát opět peníze. ANO chce zestátnit ČEZ a domnívá se, že to povede ke zlevnění elektřiny. I když ve skutečnosti to povede jen k tomu, že si na levnější elektřinu připlatíme z daní. Potenciální koaliční partneři to ANO schválí. Motoristé mají v programu, že nejsou proti zestátnění ČEZ, SPD s tím bude - možná kromě pár remcalů z jiných stran na kandidátce SPD - souhlasit. Vykoupení soukromých akcionářů ale bude něco stát a navíc stát přijde o dividendu z ČEZ, tedy přínos do státního rozpočtu.
Jak dlouho vydrží iluze?
Znamená to, že se nová vláda ANO, aby uspokojila své partnery a také naplnila svůj program, bude muset pokusit o kvadraturu kruhu. Mít vysoké státní výdaje, zároveň nízké příjmy a přitom se nezadlužit. To evidentně nejde. Ale je dost pravděpodobné, že Babiš slíbí Motoristům a SPD, a také veřejnosti, že zpočátku sice budou státní výdaje vysoké, ale postupně se zvýší příjmy z omezení šedé ekonomiky či šetření a vše se nakonec do konce volebního období vyrovná.
Samozřejmě, nic takového se nestane. Nicméně tuhle iluzi minimálně u části veřejnosti dokáže Babišova vláda nějakou dobu udržovat. Zvláště když zvýšené výdaje mohou podpořit ekonomický růst a problémy plynoucí z vyššího zadlužení a nutnosti jeho splácení přijdou až na konci současného volebního období či dokonce po něm. Ostatně odsunout problémy do budoucna, to je takový hezký český recept.