Všichni přihazovali do většího hrnce, doplatily na to menší strany

Fialova vláda prostě nepředvedla přesvědčivý výkon a neuspokojila ani mnohé své původní voliče. Ceny za vlády Petra Fialy stoupaly a část voličů si to spojila s Fialou.
Volba menšího, zato jistého zla
Ale to není zdaleka celý příběh. Jeho podstatnou částí je také to, že voliči nabyli přesvědčení, že mají dát hlas větším stranám a z toho těžil mimo jiné Andrej Babiš. Ostatně není to nic nového, strach z toho, že některé strany nepřekročí pětiprocentní hranici, vedl i v mnoha předchozích volbách k tomu, že lidé hodili lístek té straně, která jim sice nebyla nejsympatičtější, ale nebyla jim až tak odporná a bylo jisté, že v parlamentu zasedne za téměř všech okolností.
Tentokráte to vypadalo, že to tak nemusí být. V minulých volbách kvůli volbě menších stran „propadlo“ docela dost hlasů. Letos hrozilo, že to bude podobné, pokud bude vysoká volební účast. Nebo že propadne ještě více hlasů. Zdálo se totiž, že je tu docela velká voličská skupina nespokojená s vládními stranami včetně Pirátů a zároveň odmítající volit opoziční hnutí ANO stejně tak jako SPD či Stačilo!. A ti že se vrhnou do náručí malých stran. Kupodivu tomu ale tak nebylo.
Kandidáti mini a pidistran dostali často jen hrstku hlasů, takže pro ně nehlasovali ani všichni jejich rodinní příslušníci, natož kamarádi. Dokonce se voliči ve velkém neuchýlili ani k volbě recesistů, jako je anarchista Urza, který nechce být zvolen, či přátel Balbínovy poetické hospůdky. Prostě ne.
Z větších stran se pak možná zalekli své minivolby někteří příznivci Stačilo!, která se nedostala do parlamentu. Nicméně tam k její porážce přispělo i to, že po tomhle typu levicové strany spojené navíc s různými skrytými příznivci Ruska, obdivovateli reálného socialismu či dokonce stalinismu a nacionalisty tu prostě není poptávka. Chlíveček nacionalismus, ten extrémní i méně extrémní, si konec konců už dávno obsadila SPD, tedy podnikatelský projekt Tomia Okamury.
Zpřehlednění parlamentu nevyšlo
SPD se nakonec do sněmovny dostala, byť oslabená. Pokračuje tak v tradici malých extrémistických stran, kterou u nás kdysi založil komunistický cenzor Miroslav Sládek. A SPD se chce podílet i na vládě. Problém samozřejmě bude v tom jak. Není dost silná, aby vytvořila vládu s hnutím ANO a navíc je to koalice několika stran, které nemusí vůbec zůstat pohromadě.
Kateřina Konečná má pravdu. Vládnout bude pravice s lidskou tváří
Babiš s nimi nicméně bude jednat, stejně jako s Motoristy, kteří pohltili část pravicových hlasů a jsou novou stranou ve sněmovně. Lídr ANO chce menšinový kabinet svého hnutí. Nicméně jak bude taková vláda fungovat, to je víc než nejisté. Jak už bylo řečeno, SPD je skrytá koalice a Babišova vláda se bude ucházet o tichou podporu ne dvou stran, ale fakticky tak šesti.
Podobný zmatek ovšem bude i na opoziční straně. Spolu je koalice, která se možná rozpadne. Nesoudržný je dokonce i hlavní pilíř Spolu, tedy Občanská demokratická strana. A komplikace bude také z hlediska malých stran. Piráti si nerozumí se STAN a Piráti mají navíc i zelenou poslankyni, která u nich možná nezůstane. Takže přesto, že voliči se vlastně snažili poslat do parlamentu větší strany a nepřímo tak zpřehlednit parlament, bude v parlamentu pěkná bramboračka.