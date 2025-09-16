S kým ne? Nebo s čím ne? Havlíček odmítl vládu ANO s někým, kdo chce vystoupit z EU a NATO

V sobotu to zabetonování narušil v televizní debatě Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Řekl, že bude-li ANO sestavovat vládu, nepřijme požadavky ohrožující bezpečnostní a geopolitické ukotvení Česka v NATO či EU. Pokud by byly takové požadavky vzneseny, „tak s nimi nepůjdeme“, řekl Havlíček. S tím, že referendum o vystoupení z NATO i EU nepřipadá v úvahu.
Vzali by to voliči Konečné a Okamury?
Můžeme to vnímat různě. A různě spekulovat. Třeba tak, že ANO si razí cestu k menšinové, leč jednobarevné vládě. Kdyby ANO chtělo většinovou koalici, řekněme s Okamurou (SPS) či Konečnou (Stačilo!), tyto dvě party by se musely předem zavázat, že téma vystoupení z EU či NATO nastolovat nebudou.
Vzali by to voliči Okamury a Konečné? Nebo by to považovali za zradu na „zájmech lidu a národa“? Toť otázka. Ale špičky SPD a Stačilo! by pak mohly od voličů slýchat, že v zájmu vládních koryt se vzdaly toho, co k nim lidi lákalo.
Jistě, ANO se po volbách bez podpory SPD a (nebo) Stačilo! neobejde. Ale zřejmě už počítá s tím, že jejich podporu využije k prosazení své menšinové vlády. Pak by voliči i špičky SPD a Stačilo! mohli překousnout, že ANO se teď jasně hlásí k ukotvení na Západě. „Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO či EU, by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale do značné míry by to bylo i nebezpečné,“ řekl doslova Havlíček.
Toto vše uvidíme až po 4. říjnu, po konci voleb. Ale jiné věci možná uvidíme už dříve.
„Protipožární zeď“ po česku
Zopakujme, že argumentace v letošní volební kampani byla osobně a stranicky negativistická. Ve stylu „s kým určitě ne“. Havlíček to snad poprvé mění. Místo aby říkal, s kým ANO určitě nepůjde, jasně shrnul, s jakými konkrétními postoji by se ANO na vládní spolupráci neshodlo. Což je posun k lepšímu, otevřenějšímu, i když mohl přijít dříve.
Ještě začátkem léta jsme psali, že postoj „s kým určitě ne“ připomíná Německo posledních let, „protipožární zeď“ proti straně AfD. V tamní volební kampani počátkem letošního roku byly v pozadí programové argumenty, pozornost se soustředila na rituální odmítání jakékoliv spolupráce s AfD na spolkové, zemské i komunální úrovni. To je „protipožární zeď“ v kostce. Výsledkem je velká vládní koalice dvou programově nekompatibilních stran.
|
Proč voliči dávají přednost vyvrhelovi před přechváleným Petrem Fialou v čele příští vlády?
Podobně jako u nás, když ANO říká „se Spolu nikdy“ a Spolu zase opakuje „s ANO nikdy“. Aniž by musely rozebírat, v čem se tak zásadně liší postoje zejména ODS a ANO třeba vůči Green Dealu (v jádru se skoro neliší).
Místo racionálního srovnání se objevují (pochopitelně, je kampaň) spíše emoční výkřiky toho typu, jaký ukazuje billboard koalice Spolu s heslem Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ. Jenže teď, po Havlíčkově „coming outu“, poté, co se jasně přihlásil k západnímu ukotvení Česka, může na špičky Spolu v čele s Petrem Fialou mířit otázka: Proč tolik strašíte cestou na Východ, proč ji ztotožňujete s vítězstvím ANO, když se ANO vymezila proti vládní spolupráci s těmi, kteří naši západní kotvu ohrožují?
Ceňme si Západu, ale kriticky
S tvrdými jádry voličů zmíněných part to asi nehne. Jenže elektorát Spolu se za uplynulé čtyři roky zmenšil. A stále více běžných voličů se může při pohledu na kampaň a její hesla ptát: Co to teď přesně je, ten adorovaný Západ? Je stále tím společenstvím, které hájí jedince a jeho svobody? Nebo už areálem, kde se stále víc prosazují původně nezápadní hodnoty, zvyky či pravidla?
|
Fialovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ Premiér se dostává do pozice odmítače výsledku voleb
Samo slovo Západ se stává méně jednoznačným a srozumitelným, spíše gumovým sloganem, který lze naroubovat na leccos. Lidé jako autor těchto řádek, pamětníci normalizace i devadesátých let, heslo Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ stále chápou. Ale chápou ho ti mladší, anebo starší a zklamaní? Kolik lidí si teď pod slovem Západ vybaví věci jako kvóty, normy, příkaznictví, regulace, dohled nad svobodou slova, ba i „no go zóny“?
Ceňme si ukotvení na Západě. Ale vztah k němu rozvíjejme kriticky, nezaslepeně. Měli by to chápat hlavně ti, kteří tolik propagují rozmanitost.