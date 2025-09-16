S kým ne? Nebo s čím ne? Havlíček odmítl vládu ANO s někým, kdo chce vystoupit z EU a NATO

Zbyněk Petráček
Komentář
Hodně se v kampani skuhrá, že je negativistická. Že strany i hnutí říkají, s kým určitě ne, ale prakticky neříkají, co a s kým mohou dělat, pokud budou sestavovat vládu. Místo konkrétních bodů a požadavků zaznívají gumová hesla. I taková, jaká najdete na billboardu koalice Spolu: Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ.
Volební kampaň ožívá i na billboardech. Politické strany lákají své voliče například na Pražském okruhu. (1. září 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V sobotu to zabetonování narušil v televizní debatě Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Řekl, že bude-li ANO sestavovat vládu, nepřijme požadavky ohrožující bezpečnostní a geopolitické ukotvení Česka v NATO či EU. Pokud by byly takové požadavky vzneseny, „tak s nimi nepůjdeme“, řekl Havlíček. S tím, že referendum o vystoupení z NATO i EU nepřipadá v úvahu.

Vzali by to voliči Konečné a Okamury?

Můžeme to vnímat různě. A různě spekulovat. Třeba tak, že ANO si razí cestu k menšinové, leč jednobarevné vládě. Kdyby ANO chtělo většinovou koalici, řekněme s Okamurou (SPS) či Konečnou (Stačilo!), tyto dvě party by se musely předem zavázat, že téma vystoupení z EU či NATO nastolovat nebudou.

Vzali by to voliči Okamury a Konečné? Nebo by to považovali za zradu na „zájmech lidu a národa“? Toť otázka. Ale špičky SPD a Stačilo! by pak mohly od voličů slýchat, že v zájmu vládních koryt se vzdaly toho, co k nim lidi lákalo.

Už víte, koho budete volit v letošních sněmovních volbách?

celkem hlasů: 6256

Jistě, ANO se po volbách bez podpory SPD a (nebo) Stačilo! neobejde. Ale zřejmě už počítá s tím, že jejich podporu využije k prosazení své menšinové vlády. Pak by voliči i špičky SPD a Stačilo! mohli překousnout, že ANO se teď jasně hlásí k ukotvení na Západě. „Hazardovat s tím, že bychom diskutovali o vystoupení z NATO či EU, by nás stálo nejen prestiž, peníze, pozici v Evropě, ale do značné míry by to bylo i nebezpečné,“ řekl doslova Havlíček.

Toto vše uvidíme až po 4. říjnu, po konci voleb. Ale jiné věci možná uvidíme už dříve.

„Protipožární zeď“ po česku

Zopakujme, že argumentace v letošní volební kampani byla osobně a stranicky negativistická. Ve stylu „s kým určitě ne“. Havlíček to snad poprvé mění. Místo aby říkal, s kým ANO určitě nepůjde, jasně shrnul, s jakými konkrétními postoji by se ANO na vládní spolupráci neshodlo. Což je posun k lepšímu, otevřenějšímu, i když mohl přijít dříve.

Ještě začátkem léta jsme psali, že postoj „s kým určitě ne“ připomíná Německo posledních let, „protipožární zeď“ proti straně AfD. V tamní volební kampani počátkem letošního roku byly v pozadí programové argumenty, pozornost se soustředila na rituální odmítání jakékoliv spolupráce s AfD na spolkové, zemské i komunální úrovni. To je „protipožární zeď“ v kostce. Výsledkem je velká vládní koalice dvou programově nekompatibilních stran.

Proč voliči dávají přednost vyvrhelovi před přechváleným Petrem Fialou v čele příští vlády?

Podobně jako u nás, když ANO říká „se Spolu nikdy“ a Spolu zase opakuje „s ANO nikdy“. Aniž by musely rozebírat, v čem se tak zásadně liší postoje zejména ODS a ANO třeba vůči Green Dealu (v jádru se skoro neliší).

Místo racionálního srovnání se objevují (pochopitelně, je kampaň) spíše emoční výkřiky toho typu, jaký ukazuje billboard koalice Spolu s heslem Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ. Jenže teď, po Havlíčkově „coming outu“, poté, co se jasně přihlásil k západnímu ukotvení Česka, může na špičky Spolu v čele s Petrem Fialou mířit otázka: Proč tolik strašíte cestou na Východ, proč ji ztotožňujete s vítězstvím ANO, když se ANO vymezila proti vládní spolupráci s těmi, kteří naši západní kotvu ohrožují?

Ceňme si Západu, ale kriticky

S tvrdými jádry voličů zmíněných part to asi nehne. Jenže elektorát Spolu se za uplynulé čtyři roky zmenšil. A stále více běžných voličů se může při pohledu na kampaň a její hesla ptát: Co to teď přesně je, ten adorovaný Západ? Je stále tím společenstvím, které hájí jedince a jeho svobody? Nebo už areálem, kde se stále víc prosazují původně nezápadní hodnoty, zvyky či pravidla?

Fialovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ Premiér se dostává do pozice odmítače výsledku voleb

Samo slovo Západ se stává méně jednoznačným a srozumitelným, spíše gumovým sloganem, který lze naroubovat na leccos. Lidé jako autor těchto řádek, pamětníci normalizace i devadesátých let, heslo Ať se z cesty na Západ nestane cesta na Východ stále chápou. Ale chápou ho ti mladší, anebo starší a zklamaní? Kolik lidí si teď pod slovem Západ vybaví věci jako kvóty, normy, příkaznictví, regulace, dohled nad svobodou slova, ba i „no go zóny“?

Ceňme si ukotvení na Západě. Ale vztah k němu rozvíjejme kriticky, nezaslepeně. Měli by to chápat hlavně ti, kteří tolik propagují rozmanitost.

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
