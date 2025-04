Kdo ve volbách nečestně bojuje mírami 85-58-91?

* Účet premiéra Petra Fialy na síti X byl napaden hackery, kteří na něj umístili nepravdivé příspěvky. A vzhledem k tomu, že podivných sdělení je tam celá řada (zařídím vám německé platy, daně se nezvýšily, ODS plní volební program, vláda nikoho necenzuruje…), probírá teď kyberpolicie celý premiérův účet a snaží se odlišit, co napsal Fiala – a co záškodníci, kteří se ho snaží znemožnit. A varování pro veřejnost: nelze vyloučit, že před volbami bude počet nesmyslů na premiérově účtu raketově narůstat!

* Špion-šoumen Michal Koudelka bude asi prvním šéfem BIS, který to dotáhne až na tři generálské hvězdy. Vláda navrhuje jeho povýšení, už třetí za poslední tři roky, neboli z plukovníka přes brigádního generála a generálmajora snadno a rychle generálporučíkem. Autor zápisníku má pro to plné pochopení: před lety byl na vojně během pár týdnů rovněž třikrát povýšen – ze svobodníka-absolventa přes desátníka a četaře až na podporučíka. A to jen proto, že bylo potřeba obsadit důstojnickou funkci psychologa útvaru - a nikdo jiný s humanitním vzděláním v kasárnách nebyl. Prostě když se moc chce, jde v silových složkách úplně všechno.

* Premiérská koalice SPOLU si sice ani na vteřinu nepřipouští, že by na podzim nevyhrála volby (premiér slíbil 30 procent), ale pár kverulantů se ještě nepodařilo umlčet. Lidovecký senátor a samorost Jiří Čunek na otázku, zda věří ve vítězství SPOLU, odpověděl: „Může přistát meteorit, ale považoval bych to za zázrak.“

* Rozhovor premiéra Fialy ve Financial Times, kde udělal z Andreje Babiše Putinova kamaráda, napodobil ministr zahraničí Jan Lipavský. V rozhovoru pro bruselský server Politico varoval před Babišem, který si hraje s ruskými narativy a nerozumí bezpečnosti. U modrého bukanýra to lze chápat - i před volbami 2021 Piráti jezdili do Bruselu žalovat na Babiše - a voliči je odměnili krásnými 4 mandáty.

* Ve Sněmovně se hnutí ANO bije jako lev za právo opozice neomezeně řečnit, ale tam, kde samo vládne, nějakou žvanírnu rozhodně nepřipustí. V Moravskoslezském kraji, kde vyhrálo volby ziskem 47 % a má tam 9 z 11 členů rady kraje, v zastupitelstvu omezilo řečnění na 3 x 3 minuty k jednomu bodu. Dovedete si představit, jak Andreje Babiše ve Sněmovně po 9 minutách odnášejí od kecpultu?

* Předseda dvouprocentních lidovců Marek Výborný v televizi sebevědomě vyhlásil, že se prý Andrej Babiš bojí na severní Moravě kandidovat proti jejich tamní jedničce Monice Brzeskové. Nic proti tomu, Brzesková, rozená Žídková, je i 30 let po zisku titulů Miss ČR a Miss Europe od pasu nahoru i od pasu dolů výrazně hezčí než Babiš, ale při vší úctě - že by se ANO jen kvůli tomu mělo bát strany, kterou na severní Moravě ve všech typech voleb dlouhodobě poráží o několik parníků?