Naše daně jsou ve strašném stavu, ale politiky to napříč stranami příliš nezajímá

V Česku máme příliš vysoké zdanění práce oproti zdanění spotřeby, což nepodporuje náš ekonomický růst. Naopak je tu samozřejmě celá řada daňových výjimek, které prospívají jen některým a které zbytečně komplikují daňový systém, místo aby se podpora růstu ekonomiky či jejích částí řešila daňovými odpisy. Vše je navíc kombinováno s tím, že chceme velký stát, ale nízké daně. Tohle ovšem nemůže dlouhodobě fungovat. Jaký recept na nápravu nabízejí před volbami české politické strany?
Co nestihli ani Klaus nebo Kalousek
Především se snaží přesvědčit voliče, že daně nebudou zvyšovat. Je to logické, kdo by chtěl vyšší daně, že? Mimochodem, už za socialismu jedna tehdy populární rýmovačka dokonce přisprostle nadávala na Vánoce, které přinesly Husákovi opět Hradčany (Gustáv Husák byl tehdy vnímán jako doživotní prezident) a lidem vysoké daně. Nicméně, co tedy chtějí politické strany udělat s daněmi?
Podle nedávné studie o změně daní, kterou vypracovaly společně CERGE-EI, Centrum veřejných financí a PAQ Research, by šlo změnit daňový systém i tak, aby na tom vydělala skoro polovina pracujících, zmizely některé neefektivity a pomohlo by to ekonomickému růstu. Nicméně někomu by to daně rozhodně zvýšilo, nějaké potenciální voliče by to možná odradilo, a většina politických stran chce získat doslova každý hlas, takže to na nějakou daňovou reformu zrovna nevypadá.
Zajímavé je, že na rozdíl od předchozích let tu skoro chybí hlasy, které by nabízely zjednodušení daní osekáním různých daňových výjimek. Snad je to dáno právě historickou zkušeností, kdy kromě současného ministra financí Zbyňka Stanjury to měl v plánu kdysi například jako ministr financí Václav Klaus, pak třeba Ivan Kočárník, Vlastimil Tlustý, Miroslav Kalousek a dokonce na to chtěl prosadit u daně z příjmů i levičák Bohuslav Sobotka.
Výsledky byly většinou rozpačité. Což je dáno tím, že zájmové skupiny se snadněji sešikují k obraně svých zájmů než zastánci spravedlivých daní a spravedlivého příspěvku do státní kasy. Navíc v tomhle volebním období to bylo pěkně vidět v bitvě o (ne)zdanění tichého vína.
Vytratilo se i zdůrazňování toho, že máme vysoké zdanění práce, což byla celá léta doslova mantra, kterou opakoval kdekdo. Přitom situace zůstala stejná, byť je to dáno možná tím, že se kvazidaně jako povinné sociální a zdravotní pojištění někdy nevykazují jako daně. Zejména u zaměstnanecké práce od roku 2021 zdanění roste.
|
Prominutí, nesplácení, vysoké daně… Poučení pro dnešek z toho, jak se po válce rozpouštěly dluhy
Něco málo by s tím chtěli udělat Piráti a STAN, kteří navrhují změny, čti zvýšení, základní slevy na poplatníka či její převedení na daňový bonus. Vládní Spolu se k tomu raději nevyjadřuje, hnutí ANO chce ulevit všem, ale hlavně snížit firemní daně. Stejně tak chce snížit daně českým podnikům i SPD. Dá se tedy předpokládat, že půjde spíš opačným směrem. Velké úlevy ve zdanění práce se tak nedají čekat.
A zadlužování bude pokračovat
Koneckonců, není na to kde vzít. Logické by bylo, aby se snížení daní z práce „zaplatilo“ zvýšením daní ze spotřeby, kapitálu a majetku. Jenže do daní z majetku se kromě Pirátů raději nepouští téměř nikdo. A i ti chtějí jen zdanění majetku ruských nerezidentů, což je reálně vlastně nic. Zřejmě je to tím, že podstatná část majetku je u nás uložena v bytech a že vlastní byt či dům se stal určitým symbolem úspěchu, stejně jako třeba vybudování vlastní firmy.
Bydlení bylo přitom často pořízené na hypotéku a za značných finančních obětí a zdá se, že v budoucnu si pořídit nové bydlení bude jen těžší a u dětí, až vyrostou, téměř nemožné. Je pak politicky neprůchodné zvýšit u nás směšně malé daně z nemovitostí, zvýšit daně z kapitálu či zavést u větších majetků dědické daně. Stejně obtížné je i zdanění spotřeby, které kromě zdanění alkoholu u Pirátů a slazených nápojů u STAN také nikdo zřejmě nechce.
|
PODCAST: Všichni jsou populisti. Staří bílí muži se dohadovali, koho (ne)volit
Naopak podstatná část politických stran, zejména Spolu a ANO, je pro rychlejší firemní odpisy. To by skutečně mohlo pomoci české ekonomice, motivovat podniky k vyšším investicím, zvýšit zaměstnanost a nakonec i růst HDP. Problém je v tom, že to bude stejně jako snížení firemních daní či podle některých i například části DPH něco stát a to už dnes má státní kasa problémy.
Přitom politické strany nemluví o tom, kde na to vzít. Představa, že to bude ze zrychleného hospodářského růstu a vyššího výběru daní, je nereálná. Nejen proto, že většina politiků přeceňuje jeho výši, ale také proto, že růst se dostaví až s určitým zpožděním. Stejně tak je nereálné výrazně ušetřit na státem placených zaměstnancích, pokud se buď výrazně neomezí služby státu, což nikdo z politiků nechce, nebo se nebudou hromadně propouštět učitelé, vojáci a policisté.
Nápad ANO získat finance omezením šedé ekonomiky sice zní zajímavě, ale je otázka, jak to udělat. Nevypadá to, že by ANO chtělo více kontrolovat podnikatele či skutečně omezit takzvaný švarcsystém. A Motoristé by ho chtěli dokonce rozšířit. Stačilo! pak chce zabránit vyvádění zisků z ČR, otázkou ale je, jak to chce udělat a zda je chce nějak zdanit.
Co z toho plyne? V daních se nedají čekat nějaké velké systémové změny. I nadále bude u nás vysoké zdanění práce a relativně nižší než jinde zdanění spotřeby a majetku. Tenhle trend se zřejmě jen prohloubí, ať už tu bude vládnout po volbách jakákoli koalice. Dá se čekat spíše snížení firemních daní a určitě tu bude i pokušení zvednout daně z příjmu u zaměstnanců, protože se snadno a dobře vybírají. Pozitivem by mohlo být zrychlení či zvýšení firemních odpisů, to se ovšem projeví nejspíš až za pár let.
Patrně se zvýší i zadlužení státu. Všechny strany mají sice v programu, že nechtějí stát dál zadlužovat, ale bez toho to prostě, pokud budou chtít realizovat své programy, nepůjde.