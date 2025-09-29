Volební superdebata: proč se stal vítězem Hřib a favoriti naopak zklamali

Předvolební debatu lídrů politických strana a hnutí v České televizi. (28. září 2025) | foto: Česká televize

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
V nedělní dvojhodinové debatě politických lídrů v České televizi zapůsobil překvapivě nejlépe šéf Pirátů. Jak je to možné? Stal se najednou politik, kterého mnozí obviňují z nedostatku empatie a komunikační nemohoucnosti, okouzlujícím řečníkem? Nikoli, ostatní byli horší.

Nejvíce zklamal premiér Petr Fiala, jeho výkon z televizních debat před čtyřmi roky byl přitom klíčový pro vítězství Spolu, které ve finiši dotáhlo ANO a přeskočilo tehdy favorizovanou koalici PirSTAN.

Premiér v neděli působil nervózně, podrážděně, neustále skákal debatujícím do řeči a vypadal jako člověk, který si za čtyři roky vládnutí náramně zvykl na to, že mu nikdo nesmí odporovat. Pokud něco podobného předvede v nadcházejících duelech s Andrejem Babišem, připraví svou koalici o šanci uhrát slušný výsledek.

Podobný formát nám neodhalí žádnou utajenou programovou prioritu. „Jen“ nám předvede, jak snášejí lídři stres, zda se umějí obratně vyjádřit.

Karel Havlíček, který byl přítomný za hnutí ANO, když předseda Babiš účast odmítl, také zklamal.

