Buďme solidární, složme se na naše strádající europoslance!

- Čtvrtek 2. 9., Debata na TV Nova, něco po 20. hodině: premiér a šéf SPOLU Petr Fiala se dušuje, jak jeho vláda nezavede emisní povolenky ETS2 a jak je chce naopak v Evropě úplně zrušit. Ale: čtvrtek 2. 9., Debata na TV Nova, něco po 17. hodině: už o tři hodiny dříve na témže kanále se první vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan dušuje, že emisní povolenky samozřejmě zrušit nejde a je to úplný nesmysl. Jak si rozpor vysvětlit?
1/ Oba pánové nedostali před pořadem správnou komunikační kartu.
2/ Povolenky se zruší jen pro voliče SPOLU, zatímco stanaři je nadšeně zaplatí.
3/ To vše je jen verbální smog a kličkování poté, co oba pánové za českého předsednictví odkývali ETS2 jak ovce.
- Europoslanec a místopředseda STAN Jan Farský se pochlubil, že si koupil elektromobil, ale jen český a ojetý, protože ceny nových jsou stále tak vysoké, že na to ani on se svým platem nemá. Plat europoslance činí 259 tisíc Kč měsíčně plus náhrady více než 120 tisíc Kč – suma sumárum skoro 400 tisíc. Pokud ani člověk s příjmem 400 tisíc, tedy skoro desetinásobkem průměrné mzdy v zemi, si nemůže dovolit nové elektroauto, pak je obrovskou záhadou, jak může hořet pro Green Deal, zákaz aut se spalovacími motory a slibovat dostupné ekologické ježdění svým naivním voličům.
- Andrej Babiš si v osobním rozhovoru postěžoval: „Mám tak hrozný ksicht, že mě znají i malé děti.“ S tím se tedy už do voleb nic udělat nestihlo, ale zato se v obou duelech dvou ústředních rivalů povedlo chaotického ranaře na chvíli proměnit v klidného beránka. Jen nezapomenout, jaký medikament to měl na svědomí, možná ho bude ještě hodně potřeba!
- Vyjde to i pojedenácté? Šéf poslanců ODS Marek Benda rozeslal svou kultovní esemesku, ať ho lidé kroužkují ve volbách. Pokud ze 4. místa v Praze za koalici SPOLU i ve svých 11. parlamentních volbách uspěje (tedy pro přesnost - měl tam kdysi dvouletou přestávku a nastoupil až jako náhradník), bude mu do zasloužené penze po celoživotním pobytu v parlamentu zbývat už jen jediné volební období, což by solidární Češi pro svého nesmrtelného poslance udělat mohli.
Babiš versus Fiala: proč by měly předvolební debaty nahradit zápasy v bahně
- Nevídaný úkaz, který přepíše politologické učebnice: předseda pravicové ODS, který před čtyřmi lety slíbil svým voličům, že nezvýší žádné daně – a pak je všechny zvýšil, teď v přímém televizním přenosu slíbil, že žádné daně nesníží! Voličům ODS se ulevilo, protože přesně tohle chce každý pravičák slyšet.
- Nejistota zavládla v řadách českých konzerv, když ústřední volební lídr Motoristů sobě Filip Turek překvapivě na otázku, zda podporuje zavedení manželství pro všechny, odpověděl, že ano. Možná je všechno trochu jinak - třeba jsou silné motory, sbírka nacistické veteše i údajné týrání partnerky jen zástěrkou něžné, romantické, umělecky založené a roztomile zaoblené, nikoli hranaté duše. Napjatě vyhlížíme povolební coming out.