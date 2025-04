Strašidlo dezinformací nesmí likvidovat liberální demokracii. Nebo chceme názorovou monokulturu?

To je samozřejmě pravděpodobné a nějaké nechutné věci se objeví, ale nelze souhlasit se závěry, které ze situace tito bojovníci proti dezinformacím vyvozují. Prý vláda dělá proti dezinformacím málo a v podtextu těchto řečí je jediné sdělení: chceme peníze na „boj s dezinformacemi“.

Smutné je, že se tihle lidé neštítí sami manipulace: „je historickou zkušeností, že pokud bude demokratický systém ponechán zcela bez ochrany vůči nedemokratickým, antisystémovým patologiím, pak dříve či později zanikne“, sdělil deníku Právo mluvčí elfů Vít Kučík. A kde pro toto tvrzení má důkazy, není to náhodou účelové zkreslování historie? Kdy zanikla demokracie v USA, protože neomezila svobodu projevu?

Zajisté některé demokracie zanikly, ale nikoli proto, že je zlikvidovaly dezinformace, často byl za tím vnější agresor, ale leckdy dominantně prohnilost a zkorumpovanost demokratické elity. Nikdo nechceme podceňovat ruskou agresivitu a její ambice oslabit demokracii, nicméně ve jménu dobra nelze manipulovat, protože pak bychom byli autokratům jen podobnější.

Rozhodčím pouze neutrální stát

Zmíněné věty pana Kučíka názorně předvádějí, v čem je problém. Tento pán a spousta dalších aktivistů si představují, že kdyby dostali pravomoc a prostředky, mohli by zakazovat a odhalovat nepřátele demokracie, čímž by ji zachránili. Problém je v tom, že tito lidé nejsou neutrální, nemohou se tvářit jako rozhodčí společenských sporů. Jsou nepokrytými straníky. Rozhodčím může být pouze neutrální stát, ten stanoví pravidla, vymáhá je a smí trestat.

Byla by liberální demokracie ještě liberální, kdybychom zakazovali politické směry usilující například o vystoupení z NATO a EU? Ano, tento nápad je bezpochyby nebezpečná blbost, ale zákazem konkrétních myšlenek a programových bodů neučiníme demokracii ani silnější, ani liberálnější. Navíc, kdo smí a má určit, co je antisystémová strana, kdy se proti ní má zakročit? Jedině soud, a nikoli skupina lidí, která chce tímto způsobem pomoci „svým“ politickým uskupením.

Představme si na chvíli, že vláda svěří, například elfům, dozor nad sociálními sítěmi. Co nastane? Ještě zuřivější bitva, protože legitimita aktivistů v očích veřejnosti je dána postojem každého z nás. A mnozí příznivci vlády a demokracie si rozhodně nepřejí řádění úderek pro správné názory.

Po vlně „spravedlivých zásahů“ by následovala vlna soudních sporů, po které by se vynořily nutně pochybnosti, zda tato nátlaková skupina a její činnost nenarušily demokratický průběh voleb, protože je jasné, že se snaží zabránit v úspěchu konkrétním politickým subjektům. Zpochybnění voleb je to poslední, co potřebujeme.

Náprava pomocí soudu

O nějakém zásahu státu do svobody slova bychom mohli uvažovat jedině v situaci, kdy by se naše země ocitla ve válce. A ve válce nejsme, jak všem potvrdí premiér i ministryně obrany. Kdyby ovšem byla válka, lze očekávat, že elfové a jim podobní by prosazovali vznik internačních táborů pro „nepřátelské cizince“, případně zrádce z vlastních řad, což byla praxe i v demokratických zemích za druhé světové války, ale věřte, že jak Británie, tak USA nejsou na tohle počínání nějak zvlášť pyšní.

Pokud by něco pomohlo vyčistit sociální sítě, pak zákonodárství, které by uvalilo na jejich provozovatele stejné povinnosti, jakými omezuje vydavatele médií. A to by byla skvělá příležitost pro elfy, mohli by zasáhnout proti šiřitelům lží a pomluv, protože by žalobami na ty sociální sítě, které obsah neuhlídaly, sjednali, ovšem za pomoci soudu, nápravu. Navíc by se topili v penězích a patrně by byli šťastnější, že mohou „bojovat“.

Značně by omezili nejen dezinformace (ať už si pod tím představíme cokoli), ale navíc sprosťáctví, osobní útoky a nízkost, které na těchto platformách bují vinou beztrestnosti. Soudily-li by soudy jako doposud, nemohlo by to dopadnout jinak, vzpomeňme, kolik známých osobností vysoudilo na médiích kompenzaci a kolik vysoudili nespravedlivě nařčení a v médiích vláčení obyčejní spoluobčané.

S dezinformacemi a bojovníky proti nim se to má podobně jako s pojišťovákem a vaší domácností, nejraději by vám prodal, pokud možno tu nejdražší pojistku, protože to je výhodné pro něj.