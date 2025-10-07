Tři úkoly pro Babiše. Jeden český, jeden bruselský a jeden slovenský

Stará moudrost říká, že politika je umění možného. Bez programových ústupků a kompromisů se neobejde ani pragmatik Babiš. Ten během svého vládnutí bude muset vynaložit velké politické umění, aby zvládl tři úkoly, jež před ním stojí.
Prvním a nejdůležitějším pro samu budoucnost Česka je důrazně vysvětlit Okamurovi, že jakákoliv úvaha o vystoupení země z Evropské unie nebo NATO není dobrý nápad. A že v této otázce neexistuje žádný kompromis.
Druhým úkolem je přesvědčit EU, že spolčování se ANO s maďarským Fideszem a rakouskými Svobodnými na evropské půdě byl jen laciný populistický trik, jehož cílem bylo přitáhnout euroskeptické voliče, a že Brusel po Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi nedostane třetího kverulanta, který bude vždy a všude podkopávat jakékoliv úsilí Unie.
Třetí úkol se týká Slovenska. Zatímco premiér Petr Fiala zlomil nad Ficem hůl a otevřeně se distancoval od slovenské vlády, Babiš avizuje oživení vzájemných vztahů. A Fico jeho názory zjevně poslouchá. Jestliže se ho Babišovi podaří přesvědčit, že je přeci jen lepší být ve společnosti lídrů EU než spřádat plány s Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem, tak jeho zvolení nemusí být pro nás Slováky vůbec špatnou zprávou.
Autor je vedoucím oddělení publicistiky ve slovenském deníku Hospodárske noviny