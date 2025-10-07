Tři úkoly pro Babiše. Jeden český, jeden bruselský a jeden slovenský

Pravděpodobný staronový český premiér Andrej Babiš se po víkendových volbách ocitl ve zvláštní pozici. Jeho hnutí ANO oslavuje rekordní volební zisk, jenž mu přinesl dosud nejsilnější mandát k vládnutí. Ne však dostatečně vysoký na vznik jednobarevné vlády. Babiš se tak neobejde bez podpory nevyzpytatelných Motoristů a SPD byznysmena Tomia Okamury, který se již dopředu staví do pozice velmi drahé nevěsty.
Stará moudrost říká, že politika je umění možného. Bez programových ústupků a kompromisů se neobejde ani pragmatik Babiš. Ten během svého vládnutí bude muset vynaložit velké politické umění, aby zvládl tři úkoly, jež před ním stojí.

Prvním a nejdůležitějším pro samu budoucnost Česka je důrazně vysvětlit Okamurovi, že jakákoliv úvaha o vystoupení země z Evropské unie nebo NATO není dobrý nápad. A že v této otázce neexistuje žádný kompromis.

Druhým úkolem je přesvědčit EU, že spolčování se ANO s maďarským Fideszem a rakouskými Svobodnými na evropské půdě byl jen laciný populistický trik, jehož cílem bylo přitáhnout euroskeptické voliče, a že Brusel po Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi nedostane třetího kverulanta, který bude vždy a všude podkopávat jakékoliv úsilí Unie.

Třetí úkol se týká Slovenska. Zatímco premiér Petr Fiala zlomil nad Ficem hůl a otevřeně se distancoval od slovenské vlády, Babiš avizuje oživení vzájemných vztahů. A Fico jeho názory zjevně poslouchá. Jestliže se ho Babišovi podaří přesvědčit, že je přeci jen lepší být ve společnosti lídrů EU než spřádat plány s Viktorem Orbánem a Vladimirem Putinem, tak jeho zvolení nemusí být pro nás Slováky vůbec špatnou zprávou.

Autor je vedoucím oddělení publicistiky ve slovenském deníku Hospodárske noviny

