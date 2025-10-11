Tahle sněmovna není pro starý? Ani pro muže? S výjimkou Marka Bendy

Letos na podzim se v Česku nekroužkovali ani tolik ptáci, jako spíš kandidáti ve volbách. A pořádně! Nová sněmovna bude mladší, více ženská a možná i voňavější a empatičtější. Co to udělá s politikou – a s mužským egem?
Kroužkovací horečka zasáhla republiku silněji než jarní pyl nebo zdražení energií. Voliči se letos vyřádili – a výsledkem je sněmovna, která vypadá jako z katalogu „Česká politika 2.0“. U Pirátů ženy přeskákaly muže tak elegantně, že by se i klokan z Vršovic zastyděl. A u Starostů se prosadili mladí, kteří si ještě pamatují, jak nedávno volili do školního parlamentu. V Praze zvolili dokonce 21letou paní, pardon, spíše slečnu ze STAN.
Zní to trochu jako experiment: spojte generaci mileniálů, pár doktorandek, několik komunálních hvězd a posadíte je mezi politické veterány, kteří si pamatují ještě federální rozpočet. Co se může pokazit? No, všechno. Ale taky nic.
Místo Pirátů Pirátky a Zelené
Pirátské (plus dvě zelené) ženy jsou fenomén letošních voleb. Kdysi strana „mužů s dredy v mikinách“, teď dámský klub s růžovým notebookem a rostoucím sebevědomím. Z 18členného poslaneckého klubu je 14 žen, nabízí se proto nové pojmenování – Pirátky a Zelené.
Třeba právě ony přinesou do politiky trochu méně testosteronu a více empatie. Anebo taky víc diplomacie, což po posledních sněmovních přestřelkách opravdu neuškodí, slibují si někteří pokrokoví komentátoři.
Já se k nim neřadím a jejich nadšení zase tolik nesdílím. Ostatně volit někoho jen proto, že je mladý nebo žena, to mi přijde opravdu málo. A to věru po těch letech na politiky již žádné velké požadavky nekladu. Jak trefně říká náš osmdesátiletý brněnský soused: „Úplně mi bude stačit, když tam nebudou moc krást a nezavlečou nás do nějaké zbytečné války kvůli svému egu a pár zlaťákům.“
Okroužkované vlaštovky generační výměny. Kdo z mladých skokanů se probojuje i k vůdčí roli?
Zajímavost z jiného pohledu - muži z pirátské kandidátky teď asi budou vysvětlovat doma, že „to kroužkování nebyla diskriminace na ruby, ale pokrok“.
Akorát, kdo jim pak zaplatí hypotéku? Budou dělat asistenty svým stranickým kolegyním, aby měli na nájem a na sojové latté v pražských (i brněnských) kavárnách? Nebo si do příštích voleb nechají změnit pohlaví?
Koneckonců být pirátským politikem je trudný osud, v minulých volbách je přeskákali Starostové a nyní zase vlastní spolučlenky. Má pro muže vůbec nějaký význam pracovat v Pirátské straně?
Méně šedit, více datových schránek
A Starostové? Tam se zas k moci dostala mladá krev. Pár čísel, ze kterých skoro až mrazí: v novém poslaneckém klubu STAN bude z 22 mandátů hned sedmička poslanců mladších 31 let.
Seznamte se, nejmladší poslankyně, studentka a nová hvězda Starostů Julie Smejkalová
Nejmladší je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy Julie Smejkalová, které je teprve 21 let (sic!) a velmi nečekaně skočila z devátého místa pražské kandidátky. Ve sněmovně usedne i 27letá právnička iniciativy Pod svícnem Adriana Chochelová, 26letá předsedkyně Mladých starostů Zdena Kašparová z Olomouckého kraje či 24letá studentka Anežka Nedomová z Pardubického kraje.
Z posledního místa v Ústeckém kraji pak skočil 30letý (z pohledu mladých poslankyň již skoro „dědek“) starosta České Kamenice a krajský zastupitel Jan Papajanovský. Pro pět ran do čepice „dvojitý Honza“ bude mít funkce dokonce na třech stupních – město, kraj, celostátní zákonodárný sbor – tedy sněmovna.
Satirik možná dodá, že bude mít funkcí jako japonská kalkulačka, jak se kdysi perfidně vyčítalo jihomoravskému hejtmanovi Michalu Haškovi. Nicméně znáte to, co vadí u jedněch, nemusí vadit u jiných - co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
Obrazně řečeno – mladí pánové a hlavně dámy, kteří teprve nedávno dopsali diplomku či bakalářku o veřejné správě, teď budou rozhodovat, jak má ta veřejná správa fungovat? Možná jim to půjde a možná taky ne. Aspoň než zjistí, že novela zákona se nepíše jako post na Facebooku či Instagramu a že politické „storyčko“ nemá jen 24hodinovou životnost.
Z chvostu na vrchol. Babišovi hejtmani se z posledních míst probojovali do Sněmovny
Ale popravdě – změna bude možná i fajn. Po letech, kdy sněmovna působila jako klub seniorů, kde se nejčastěji řešilo, jestli jezdí výtah a kdy má otevřeno sněmovní lékař, přichází nová éra.
Méně šedin, více datových schránek. Méně kostkovaných sak, více batohů, skejtboardů a MacBooků. A možná i víc hádek o to, jaký font použít v návrhu zákona o duševním zdraví.
Kroužek silnější stranické centrály
Otázka zní: Co to udělá s politikou? Bude laskavější? Digitálněji laděná? Modernější? Nebo jen chaotičtější? Mladí a ženy mají tendenci mluvit o hodnotách, duševním neporanění, spolupráci a klimatu. Jenže realita parlamentní politiky obvykle rychle promění ideály v kompromisy. A kavárenské sny v hlasovací disciplínu a obchod něco za něco.
Paradoxně voličům a voličkám patří dík. Poprvé po dlouhé době se ukázalo, že kroužek na volebním lístku může být silnější než stranická centrála a stranická disciplína. A že demokracie má pořád smysl – když se s ní zachází aktivně a kreativně.
Takže ano, tahle země už opravdu není pro starý. Tedy s výjimkou veterána Marka Bendy (ODS).
SMS opět pomohly. Marek Benda i po pětatřiceti letech setrvá ve Sněmovně
Nicméně pro jistotu bychom si měli nechat pár z nich v záloze – kdyby bylo potřeba vysvětlit, jak se psal zákon, když internet a umělá inteligence ještě nebyli na tomto světě.
Na úplný závěr si ale musíme i trochu rýpnout – pakliže se mezi základní lidská práva stále častěji řadí právo měnit pohlaví, nehrozí, že před dalšími volbami si mnoho vykutálených kandidátů nechá účelově změnit pohlaví? A možná se nechají i omladit, aby zmátli voliče v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. Kdo ví?