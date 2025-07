Vrchol demokracie v praxi: Piráti, Spolu, STAN můžou. Stačilo!, SOCDEM, SPD a ANO nemůžou

Na jedné straně stojí koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ideově a programově mají pramálo společného (viz otázka výše daní, přijetí eura nebo environmentalismu a kulturního progresivismu). Nerozlučně je ale spojuje vědomí, že samy by se podle preferencí minimálně dvě z daných stran nedostaly do Poslanecké sněmovny a neschopnost jinak porazit hnutí ANO.

V Poslanecké sněmovně sice mají tři poslanecké kluby, mají tři stranické aparáty, ale ve veřejném prostoru za přízně médií, který jim fandí, bez rozpaků trpíme mimikry, jako by to byla strana jedna. Na tiskových konferencích vystupují s logem Spolu, kampaň mají Spolu a takové mají i billboardy plné polopravd.

Například tvrdí, že zvýšili rodičovskou, aniž by přiznali, že jen někomu, přičemž děti narozené o den dříve společně s jejich rodiči jsou asi podle těchto mocipánů méně potřební občané (přitom tlačili na minulou vládu, když zvedala rodičovskou, aby ji poměrně zvýšila všem, což také vláda ANO se sociálními demokraty a podporou komunistů udělala). Údajně ale stojí na správné straně dějin, jen s nimi směřujeme na Západ (byť většina lidí podle průzkumů chce stát mezi Východem a Západem), takže Spolu můžou a basta.

Nápad na jiný slogan by nebyl?

Jako by vlády sociálních demokratů, lidovců a ANO (vláda první) a sociálních demokratů, ANO a s podporou komunistů někam naši zemi driftovala. Vrchol všeho je, že ve Spolu nebyli ani tak nápadití, aby vymysleli jiný slogan než v roce 2021, takže zase prý „Jde o všechno!“.

STAN a Piráti se podíleli na celém vládnutí, přičemž z Pirátů nikdo nesejme odpovědnost za výše zmíněnou rodičovskou, zvýšení daní, nedostatek bydlení, nedostatek léků, zvýšení věku odchodu do důchodu, osekání valorizací důchodu atp.

Ovšem Piráti, jejichž předseda Zdeněk Hřib si hřeje na hrudi starou strukturu coby jedničku v Karlovarském kraji (dotyčný byl členem KSČ do jejího zániku v roce 1992), si hrají na progresivní liberály, teď už i Zelené ve spojenectví se Zelenými.

Poslední Hřibův počin v reálné politice s dopadem na občany mluví za vše. Rozkopal Prahu tak, že není možno se skoro pohybovat autem ani po městě, ani z něj, ani dovnitř. MHD samá výluka, kupříkladu na Karlově náměstí chytá vodu kyblík, pořídil trolejbusy z Turecka, jako kdyby se u nás nevyráběly a super, že budou na elektřinu, když jsme zažili první blackout a další mohou následovat.

Zelení jdou na kandidátky Pirátů. Poslouchají Zelení a Piráti jedovatosti ze všech stran, že nejsou koalice? Neposlouchají. Je nespočet článků, jak pirátští matadoři, včetně jednoho ze zakladatelů, znechuceně opustili stranu? Vystačilo se většinou notickami. Poslouchá Hřib, že na co tedy ty trolejbusy a že jak se mohou tvářit jako opozice, když byli tři roky ve vládě? To jim tam údajné kmotrovství a prodejnost koaličních partnerů nevadila a připravovali se na opozici?

STAN šokoval úvahami ohledně zavedení eutanázie, dokonce i pro děti. Za výkony vlády, která vysosala vyšší daněmi, zrušením části odpočitatelných položek a kumulovanou inflací přes třicet procent peněženky obyvatel, nese plnou odpovědnost. Rakušan stál v čele snah, které vedly k otrávení nálady v zemi kvůli pocitu plíživého tlaku cenzury (tak hovoří průzkumy, podle nichž se řada lidí obává říci svůj nástroj a přes polovinu se obává, že stávající vláda volby zfixluje ve svůj prospěch).

Přesto si STAN pěstuje svoji rádoby roli opozice, která je součástí vlády, moralizuje a s migračním paktem na hrbu jede dál jako Fiala se svojí pochvalou Ursuly von der Leyenové: „Za vašeho předsednictví v Evropské unii jste sehráli klíčovou roli ve schválení Fit for 55, což je hlavní pilíř Green Dealu.“

Ale STAN evidentně také může, aniž by se odpovídal, nakolik byly nosné slova poslance ODS Havránka, že když je oni podrželi v Dozimetru, to samé čekají v přijetí bitcoinů od odsouzeného kriminálníka za kšeft s drogami a dalšími hnusy: „Stejně jako my jsme při selhání jednotlivce v kauze Dozimetr podrželi je (tedy hnutí STAN), tak nyní opět při selhání jednoho resortu ta vláda drží při sobě, naopak to ukazuje její sílu.“ Jenže STAN evidentně asi také podle mnohých může.

A jak to vypadá na druhé straně? Hnutí ANO v obležení, neboť Čapí hnízdo s dějstvím před politickou kariérou Andreje Babiše. A mnozí se nemohou dopočítat skandálními titulky, kolik prý bude stát, a jak na to nebude, jelikož se musí zbrojit, když ANO chce nezvyšovat daně, vrátit věk odchodu do důchodu na 65 let, apod. A odsudky, jak je hrozné, že volební program bude zveřejněn až na začátku září. A pro Spolu, které si nechalo program až na druhou polovinu srpna, to neplatí? A že Andrej Babiš a Alena Fialová měli plusové rozpočty, zatímco tato vláda nás zadlužila tak, jako vlády od roku 2011 do 2021, snad pravda není?

SPD dala místo na kandidátkách třem menším subjektům. Kritika se snáší kvůli tomu, že to není koalice s vyšším kvorem pro vstup do Poslanecké sněmovny. Zákon to zakazuje? Nezakazuje. Když mohou Piráti a Zelení, proč by nemohli kandidáti SPD a spol.? Slib je, že po volbách bude jeden poslanecký klub, ne tři, jak to udělali fikaně ve Spolu, takže mají mimo jiné i mnohem více přednostních práv v Poslanecké sněmovně, takže se může nadávat, jak Tomio Okamura dlouho mluví.

Voliči Stačilo! si úctu nezaslouží?

Úplná pikanterie se odehrává kolem spojení Stačilo!, kde prim hraje KSČM a SOCDEM. Kateřina Konečná se svým uskupením uspěla ve volbách do Evropského parlamentu se ziskem 283 935 hlasů. Tito voliči si úctu nezaslouží? Platí snad, že volič je suverén a může si volit, koho chce, jen pro některé?

Výpady proti Stačilo!, že to jsou zakuklení a maskovaní komunisté, jsou směšné. Jak k tomu přijdou SOCDEM, SD-SN a ČSNS (v této straně byla mimochodem i Milada Horáková). Říká snad stranám Spolu někdo, že jsou to jen ODS nebo TOP 09 nebo lidovci? Případně Pirátům, že jsou Zelení, a naopak? A jak si někdo k voličům může dovolit tvrzení, že jen strany vládní jsou demokratické a ty ostatní (tudíž včetně jejich statisíců voličů) demokratické nejsou?

Kritika na SOCDEM za spojení, to je síla. Předsedkyně Jana Maláčová s plánem široké levicové koalice byla zvolena do čela strana. Kritika bývalého předsedy Šmardy je stejně hodnotná jako jeho dosavadní práce, kdy sociální demokraty dostal v preferencích po hranici státního příspěvku za volby a sám v komunálních volbách ani nekandidoval za sociální demokracii v názvu subjektu.

Levicoví voliči jsou méně hodnotní? Všichni žijeme před rokem 1989, kdy byly Konečná a Maláčová malé děti? Neuběhlo snad té doby skoro 40 let, nežijeme v roce 2025, nemáme dost problémů současnosti i budoucnosti? Obecně jsou odkazy na dobu minulou festival pokrytectví. Nebyli snad lidovci součástí Národní fronty? Nesedí ve vládě ministr Bek, komunistický kádr? Obdobně nesedí komunistický kádr na Pražském hradě a nekandiduje komunistický kádr za Piráty v Karlovarském kraji coby jednička?

Tento komentář není obhajobou žádné strany, neboť ty se mohou hájit samy. Je ale obhajobou zdravého rozumu, který se řídí podle hesla: „Vadilo by mi, kdyby to samé dělali ti druzí, nemá se snad všem měřit stejně? V stávající chvíli je zde alespoň jasno. Vládní strany sdružené ve Spolu, STAN, pirátech a Zelených versus středová alternativa k vládě ANO, pravicová alternativa SPD, levicová alternativa Stačilo! včetně SOCDEM. Zbývá vyjasnit situaci Motoristů a Přísahy. A s rovnými, spravedlivými volbami se můžeme těšit na vrchol demokracie v praxi.