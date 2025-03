Koalice je manželství bez lásky a vždy proti někomu

Ovlivňuje ale voliče v předvolebním rozhodování? Navíc když koalice u nás více než výrazem společných cílů jsou vymezením se vůči jinému volebnímu subjektu, třeba v případě koalice SPOLU vůči Babišovu hnutí ANO? Před čtyřmi roky se to koalici SPOLU sice těsně, ale povedlo.

Takže pragmaticky není důvod to nezkusit znovu. I když jsou slyšet i názory opačné, že jedna silná strana vyveze na svých zádech politické souputníky, kteří by samostatně neměli šanci.

Každá koalice však bude muset čelit vícero problémům. Podle našeho volebního systému mají i ti kandidáti, kteří nejsou na kandidátce zrovna nahoře (a zdálo by se, že jsou tak v podstatě nevolitelní), slušnou šanci nakonec ve volbách uspět a získat poslanecký mandát. Ano, jde o tzv. přednostní hlasy, lidově řečeno kroužkování.

Voličům se tak umožňuje „vykroužkovat“ vybrané kandidáty i z posledního místa na první, ale také je posunout obráceně. Už vícekrát v minulosti voliči poslali tímto způsobem mimo politiku dlouholetého poslance či ministra.

To všechno by v zásadě nebyl takový problém, když politická strana kandiduje samostatně, prostě přinejhorším bude zvolen politik oné strany, který byl níže na kandidátce, třeba i na úkor lídra, ale počet mandátů pro stranu zůstane stejný.

U koalic to ale může dopadnout všelijak. Třeba jako se to stalo před čtyřmi roky Pirátům, kteří v koalici se Starosty byli voliči STAN vykroužkováni, když leckde nasadili své obecně málo známé kandidáty, zatímco Starostové oživili společnou kandidátku v regionu známými osobnostmi.

Kroužkovací dynamit

Třeba voliči ODS nejen v Praze budou určitě kroužkovat i letos, ale totéž platí i pro lidovce a TOP 09. A pozor: žádná mezistranická koaliční dohoda nemůže kroužkování – a tím i vytažení kandidátů zespod kandidátky třeba až úplně nahoru – zamezit, lidé totiž dlouhodobě kroužkování milují, protože mají možnost skutečně poslat do poslanecké lavice konkrétního člověka. A koaliční strana, na jejíž úkor jí takto ubudou „její“ mandáty, to bude muset nějak skousnout, jako to minule potkalo Piráty.

Koalice však mohou mít problém už se samotným sestavováním kandidátek. Ty jsou samozřejmě u všech stran, i u těch, co kandidují samostatně – i tam se uvnitř vedou války o postavení na kandidátce a kvalitní kandidáti často ustupují různým vnitrostranickým frakcím a vzájemnému regionálnímu vyrovnávání.

V případě koalice se ale navíc musíte dohodnout ještě s koaličními partnery, zejména když těch skutečně volitelných míst především v malých volebních krajích je sakra pomálu.

Ústavní soud sice těsně před minulými volbami zrušil dosavadní kvóra ke vstupu do Sněmovny pro koalice ve výši 10, resp. 15 a 20 procent. Od té doby musí dvoučlenná koalice získat jen 8 % a vícečlenná 11 %, což myšlenku pragmatických koalic velmi posílilo.

Přesto některé politické strany chtějí věc vyřešit pro jistotu jinak – obejitím kvóra pro koalice, když se pod názvem volební strany schovají kandidáti různých politických stran a hnutí. Příkladem je třeba Stačilo! Je, či není to obejití smyslu volebního zákona o povinných kvórech pro koalice? Zřejmě nikoliv. Je to však spravedlivé? Určitě nikoliv!

Koalice, ať už taková, či onaká, je prostě od samého počátku nejednoduchým manželstvím založeným navíc bez lásky, jen z rozumu a hlavně vždycky vyhraněné proti někomu. Mnohem čestnější je podle mě vyzkoušet svoji volební sílu, každý sám za sebe. A když uspěji, tak potom složit standardní koalici povolební.

Autor je právník a publicista