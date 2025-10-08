Cimrman to nedoladil. Pozapomněl na volební koalice

Recept byl jednoduchý: zakroužkujte poslední čtyři jména na kandidátce strany, kterou hodláte volit. Nebyl by to ovšem František Janouch, kdyby se nepokusil i při vážně míněné akci o vtip. Kroužkování oznámil článkem v Mladé frontě DNES a na serveru Neviditelný pes s titulkem „Cimrman mi píše…“. Našel prý v poštovní schránce dopis od Járy Cimrmana. V něm mu tento univerzální génius, znechucený stavem zdejší politické kultury (“politickým bordelem,“ cituje Janouch myslitele), prý toto geniální, protože jednoduché řešení navrhl a Janouch se o to podělil s veřejností.
Ludvík Vaculík to v Posledním slovu LN považoval „přinejmenším za zajímavý pokus, jakýsi výzkum a jakousi společenskou hru“. Nejspíš pod vlivem Cimrmanovým, jemuž jen úřední rozhodnutí odebralo možnost být ještě větším Čechem než Karel IV., se voliči do té společenské hry pustili. Ještě téhož roku se tak v Poslanecké sněmovně objevila skoro čtvrtina zcela čerstvých poslanců z konce kandidátek (48). O křeslo přišel třeba korunní princ ODS Ivan Langer, v té době jediný vážný soupeř Marka Bendy v boji o titul „doživotní poslanec“.
|
Okroužkované vlaštovky generační výměny. Kdo z mladých skokanů se probojuje i k vůdčí roli?
Příběh s dobrým koncem, dalo by se konstatovat. Jenže i génius někdy nedoladí všecko. Cimrman totiž nedoladil volební koalice, u nichž v posledních dvou sněmovních volbách sehrálo kroužkování významně jinou roli, než génius zamýšlel. Rozhodně neměl na mysli přerozdělení mandátů uvnitř koalice ve prospěch strany s kroužkujícími voliči.
V roce 2021 tak v rámci koalice PirSTAN kroužkovali voliči STAN své kandidáty, Piráti nikoli. Jeden politický matador mi tehdy s vážnou tváří řekl, že je to chyba Pirátů, kteří s tím měli počítat a taky svým voličům nenápadně připomenout, že zakroužkovat jen svoje lidi není žádný koaliční hřích, vlastně je to skoro povinnost. Ve výsledku měl STAN krásných 33 poslanců, Piráti čtyři.
Letos (a dá se spíše říct tradičně) vynikli ukáznění kroužkující voliči lidovců. V koalici Spolu, bez níž by mohli o účasti ve sněmovně jen suše snít, si z 52 mandátů odnesli krásných 16. Silně pochybuju, že Spolu oslaví spolu Vánoce.
Ale z jednoho by nejspíš měl Cimrman, ale i Janouch a Vaculík, radost: ve sněmovně je 91 zbrusu nových poslanců.
|
SMS opět pomohly. Marek Benda i po pětatřiceti letech setrvá ve Sněmovně
Marka Bendu v soutěži o titul „doživotní poslanec“ nejspíš může ohrozit už jen on sám nebo předčasné volby. V případě voleb řádných stačí, aby se nechal zvolit (nebo vykroužkovat) ještě jednou. V roce 2033 mu totiž bude 65 let a to je věk, kdy ANO a SPD hodlají zastropovat odchod do důchodu. Pomůže jim sehnat chybějící hlasy?