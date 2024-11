Chudí proti bohatým. Trump opět vyhrál díky aroganci liberálních elit

Psal se rok 2017 a v rozkvetlém jarním středisku Aspen v americkém Coloradu se sjížděla absolutní liberální elita USA na každoroční konferenci stejnojmenného institutu. Za všechny jména jako Fareed Zakaria, nebo bývalá demokratická ministryně zahraničí Madeleine Albrightová.

S velkou podporou médií jako CNN, nebo The Atlantic. Za republikány přijeli rozčarovaní členové někdejší administrativy George W. Bushe. A všichni společně si lámali hlavu nad čerstvě startujícím prezidentsvím „šíleného televizního miliardáře.“

Převládal názor, že Donald Trump jen o několik měsíců dříve překvapivě porazil Hillary Clintonovou díky podpoře té „hloupější a nevzdělanější“ části USA. Názor, který tam vyvracel jen málokdo. Snad jen Rana Foorohar ze CNN a pravicová Gilian Tett, tehdy vedoucí americké redakce Financial Times.

„Musíme si dát pozor na to, jak se lidé skutečně mají, jak se cítí v oblastech, jako je rezavý pás, ekonomika je prostě klíčová,“ varoval jako jeden z mála i spisovatel Walter Isaacson, tehdy šéf celého Aspen Institute.

Právě pás států táhnoucí se od severovýchodu po středozápad USA, známý dříve jako ocelový - „Steel belt“ - se proměnil na „Rust belt.“

Někdejší prosperita z těžkého průmyslu zrezavěla. Právě o tamním úpadku vypráví dnes již slavná knížka Hillbily Elegy právě z roku 2016 od J. D. Vance. Právě dnes skorozvoleného nového viceprezidenta USA. A právě tam leží Pennsylvania, klíčový stát, který dnes ráno zvrátil letošní volby. Plný chudých a proto pohříchu nevzdělaných lidí, ne naopak.

Je to o ekonomice, drahoušku

Jenže Trumpova éra byla paradoxně zlatá pro liberální média a elity, kam se počítá i sám autor tohoto textu. Vzájemně se utvrzovaly, že těm hloupým, nevzdělaným a proto chudým, lidem je třeba vysvětlit a ukázat, co je dobro a co je zlo. Paradoxně po vítězství Joe Bidena v covidových volbách 2020 musela třeba CNN propustit 300 lidí.

Ideologické zatemnění nepomáhaly tehdy a nepomáhají ani dnes protrhnout ani čísla. Brutální inflace už přece pominula! Nezaměstnanost je objektivně nižší! Vždyť se přece mají lépe! Ano, ale necítí se tak.

V chudších lidech zůstává přinejmenším pocit, že se mají hůř. A pocity umí měřit jen málokdo, je potřeba jít a zeptat se těch obyčejných lidí, co poslouchají country a sledují závody NASCAR. Suchá ekonomická statistika nestačí, neukáže problémy, které lidé jako reálné sami cítí.

Jistě se vyrojí spousta analýz, proč a co prohrálo Kamale Harris letošní volby. Už ráno se liberální komentátoři předháněli ve vysvětleních, že po fiasku a odstoupení úřadujícího prezidenta, to není tak špatný výsledek.

Vždyť přece Trump přežil atentát jako hrdina! Ano, ale pohled na volební mapu je jasný. Nůžky se po covidové krizi otevřely ještě víc a demokraty volilo jen bohaté severovýchodní a západní pobřeží USA. Zbytek země zčervenal, tedy až na drobné výjimky. Hádáte správně, v Coloradu vyhrála Kamala.

A tak se po osmi letech opakuje lekce, která by se dala shrnout slavnou poučkou - „Itˇs the economy, silly“ - Je to o ekonomice, drahoušku.

Mimochodem, při pohledu na domácí politiku, nepřipomíná vám to něco?