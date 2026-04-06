Čísla, která rozhodují volby. Neexistuje jeden univerzální ekonomický ukazatel

V Americe tuto logiku vystihl Ronald Reagan, když v debatě s Jimmym Carterem v roce 1980 položil voličům jednoduchou otázku: „Jste na tom lépe než před čtyřmi lety?“ Právě v ní je shrnuta podstata amerického ekonomického hlasování. Nejde o abstraktní makroekonomická čísla, ale o vnímání životní úrovně.
Politolog Douglas Hibbs tuto zkušenost zachytil ve svém modelu „Chléb a mír“, podle něhož výsledek kandidáta vládnoucí strany silně souvisí se dvěma proměnnými: s růstem reálného disponibilního příjmu na obyvatele a s americkými vojenskými ztrátami v zahraničních konfliktech.
Zadlužení? I morální selhání
Německo představuje jiný případ. Německé slovo Schuld může znamenat jak dluh, tak vinu. Samotná jazyková dvojznačnost nevysvětluje všechno, ale dobře vystihuje kulturní prostředí, v němž je zadlužení vnímáno nejen jako ekonomický problém, nýbrž i jako morální selhání. Právě proto má v Německu tak silnou politickou váhu rozpočtová kázeň.
Od roku 2009 je v ústavě zakotvena dluhová brzda, která omezuje strukturální deficit federální vlády. Když v roce 2017 odcházel ministr financí Wolfgang Schäuble, zaměstnanci ministerstva mu vzdali hold symbolem „černé nuly“ — vyrovnaného rozpočtu, který se stal téměř morálním ideálem německé fiskální politiky.
V roce 2019 zašla CDU ještě dále: na sociálních sítích zveřejnila obrázek černé nuly v černé kožené čepici s textem: „Ano, přiznáváme, máme malý fetiš: zdravé finance bez nových dluhů! Stojíme si za svým fetišem!“ Rozpočtová kázeň se v Německu stala nejen politickým programem, ale téměř předmětem erotického vyznání!
Japonsko naopak po dlouhé roky žilo v prostředí velmi nízké inflace, stagnace a občasné deflace. Domácnosti i firmy si zvykly, že zdražování není normou. Dluh naopak nehrál roli.
Tato zkušenost formovala celé spotřební chování společnosti: tlak na nízké ceny byl trvalý, drahota nebyla považována za běžnou součást života. Po roce 2022 se ale i v Japonsku stal růst životních nákladů politickým problémem. Nešlo o abstraktní spor ekonomů, nýbrž o šok v každodenní zkušenosti společnosti, která byla desítky let zvyklá na cenovou stabilitu. Když se zdražování promítlo do cen potravin a běžné spotřeby, začalo to oslabovat i dříve stabilní podporu vládní Liberálně-demokratické strany. Japonský volič si dlouho zvykl žít bez inflace; právě proto na ni reagoval tak citlivě.
Trh s bydlením a měnový kurs
V Británii má mimořádnou politickou váhu trh s bydlením. Výraz property ladder (nemovitostní žebřík) patří k základní slovní zásobě britského života. Dostat se „na žebřík“ znamená vstoupit do systému, v němž dům není jen bydlení, ale zároveň investice, penzijní plán a znak společenského postavení. Není náhoda, že bytová otázka patří v Británii k nejcitlivějším politickým tématům.
Vysoké ceny nemovitostí, nedostatek nové výstavby i obtížný vstup mladších generací na trh bydlení se pravidelně promítají do volebních kampaní. Dům v Británii zkrátka není jen místo k životu; je to ekonomický pilíř celé domácnosti a ukazatel jejího postavení ve společnosti.
V Argentině a Turecku má podobnou politickou sílu měnový kurs. V zemích s chronickou měnovou nestabilitou lidé často sledují především směnný poměr domácí měny k dolaru nebo euru. Pro většinu občanů je to praktičtější ukazatel než většina makroekonomických statistik, protože okamžitě říká, jak rychle se rozpadá kupní síla mezd a úspor. V Argentině tuto realitu ukazuje paralelní dolarový trh, v Turecku zase kolísání liry a epizody extrémní inflace. Kurs měny se zde stává každodenním referendem o stavu země.
Průdký růst cen
A co Česko? Zde dlouho nehrála hlavní politickou roli nezaměstnanost ani veřejný dluh. Obojí zůstávalo pro většinu voličů příliš abstraktní. Skutečným politickým dynamitem se stala až cenová hladina v letech 2022 a 2023. Prudký růst cen zasáhl zemi, která byla zvyklá na relativní stabilitu.
Lidé najednou viděli, že zdražuje téměř všechno: potraviny, energie, bydlení i běžné služby. To se nepromítlo jen do ekonomických statistik, ale přímo do nálady voličů a do hodnocení vlády. V českém prostředí tak dnes největší politickou sílu nemá rozpočtový deficit ani míra zadlužení státu, ale konkrétní cenovka.
Neexistuje jeden univerzální ekonomický ukazatel, který by rozhodoval volby všude stejně. V různých zemích mají největší politickou sílu různá čísla: v Americe životní úroveň domácností, v Německu dluh státu, v Británii bydlení, v Argentině a Turecku měnový kurs, v Česku v posledních letech cenová hladina.
Rozhodující přitom není to, co je z hlediska učebnice nejdůležitější, ale to, co voliči denně cítí na vlastní peněžence. Politik, který chce vyhrát volby, proto musí nejprve pochopit, které číslo jeho voliče skutečně trápí. A teprve potom může věrohodně vysvětlovat, co s ním dokáže udělat. Pokud je to vůbec možné.