Čísla, která rozhodují volby. Neexistuje jeden univerzální ekonomický ukazatel

Pavel Kohout
Analýza   15:00
Existuje rozšířená představa, že voliči se rozhodují podle HDP, úrokových sazeb nebo rozpočtového deficitu. Ve skutečnosti tomu tak většinou není. Lidé reagují hlavně na čísla, která vstupují do jejich každodenní zkušenosti: mzdy, ceny potravin, nájmy, splátky hypoték nebo měnové kursy.
V Americe tuto logiku vystihl Ronald Reagan, když v debatě s Jimmym Carterem v roce 1980 položil voličům jednoduchou otázku: „Jste na tom lépe než před čtyřmi lety?“ Právě v ní je shrnuta podstata amerického ekonomického hlasování. Nejde o abstraktní makroekonomická čísla, ale o vnímání životní úrovně.

Politolog Douglas Hibbs tuto zkušenost zachytil ve svém modelu „Chléb a mír“, podle něhož výsledek kandidáta vládnoucí strany silně souvisí se dvěma proměnnými: s růstem reálného disponibilního příjmu na obyvatele a s americkými vojenskými ztrátami v zahraničních konfliktech.

Zadlužení? I morální selhání

Německo představuje jiný případ. Německé slovo Schuld může znamenat jak dluh, tak vinu. Samotná jazyková dvojznačnost nevysvětluje všechno, ale dobře vystihuje kulturní prostředí, v němž je zadlužení vnímáno nejen jako ekonomický problém, nýbrž i jako morální selhání. Právě proto má v Německu tak silnou politickou váhu rozpočtová kázeň.

Od roku 2009 je v ústavě zakotvena dluhová brzda, která omezuje strukturální deficit federální vlády. Když v roce 2017 odcházel ministr financí Wolfgang Schäuble, zaměstnanci ministerstva mu vzdali hold symbolem „černé nuly“ — vyrovnaného rozpočtu, který se stal téměř morálním ideálem německé fiskální politiky.

V roce 2019 zašla CDU ještě dále: na sociálních sítích zveřejnila obrázek černé nuly v černé kožené čepici s textem: „Ano, přiznáváme, máme malý fetiš: zdravé finance bez nových dluhů! Stojíme si za svým fetišem!“ Rozpočtová kázeň se v Německu stala nejen politickým programem, ale téměř předmětem erotického vyznání!

Japonsko naopak po dlouhé roky žilo v prostředí velmi nízké inflace, stagnace a občasné deflace. Domácnosti i firmy si zvykly, že zdražování není normou. Dluh naopak nehrál roli.

Tato zkušenost formovala celé spotřební chování společnosti: tlak na nízké ceny byl trvalý, drahota nebyla považována za běžnou součást života. Po roce 2022 se ale i v Japonsku stal růst životních nákladů politickým problémem. Nešlo o abstraktní spor ekonomů, nýbrž o šok v každodenní zkušenosti společnosti, která byla desítky let zvyklá na cenovou stabilitu. Když se zdražování promítlo do cen potravin a běžné spotřeby, začalo to oslabovat i dříve stabilní podporu vládní Liberálně-demokratické strany. Japonský volič si dlouho zvykl žít bez inflace; právě proto na ni reagoval tak citlivě.

Trh s bydlením a měnový kurs

V Británii má mimořádnou politickou váhu trh s bydlením. Výraz property ladder (nemovitostní žebřík) patří k základní slovní zásobě britského života. Dostat se „na žebřík“ znamená vstoupit do systému, v němž dům není jen bydlení, ale zároveň investice, penzijní plán a znak společenského postavení. Není náhoda, že bytová otázka patří v Británii k nejcitlivějším politickým tématům.

Vysoké ceny nemovitostí, nedostatek nové výstavby i obtížný vstup mladších generací na trh bydlení se pravidelně promítají do volebních kampaní. Dům v Británii zkrátka není jen místo k životu; je to ekonomický pilíř celé domácnosti a ukazatel jejího postavení ve společnosti.

V Argentině a Turecku má podobnou politickou sílu měnový kurs. V zemích s chronickou měnovou nestabilitou lidé často sledují především směnný poměr domácí měny k dolaru nebo euru. Pro většinu občanů je to praktičtější ukazatel než většina makroekonomických statistik, protože okamžitě říká, jak rychle se rozpadá kupní síla mezd a úspor. V Argentině tuto realitu ukazuje paralelní dolarový trh, v Turecku zase kolísání liry a epizody extrémní inflace. Kurs měny se zde stává každodenním referendem o stavu země.

Průdký růst cen

A co Česko? Zde dlouho nehrála hlavní politickou roli nezaměstnanost ani veřejný dluh. Obojí zůstávalo pro většinu voličů příliš abstraktní. Skutečným politickým dynamitem se stala až cenová hladina v letech 2022 a 2023. Prudký růst cen zasáhl zemi, která byla zvyklá na relativní stabilitu.

Lidé najednou viděli, že zdražuje téměř všechno: potraviny, energie, bydlení i běžné služby. To se nepromítlo jen do ekonomických statistik, ale přímo do nálady voličů a do hodnocení vlády. V českém prostředí tak dnes největší politickou sílu nemá rozpočtový deficit ani míra zadlužení státu, ale konkrétní cenovka.

Neexistuje jeden univerzální ekonomický ukazatel, který by rozhodoval volby všude stejně. V různých zemích mají největší politickou sílu různá čísla: v Americe životní úroveň domácností, v Německu dluh státu, v Británii bydlení, v Argentině a Turecku měnový kurs, v Česku v posledních letech cenová hladina.

Rozhodující přitom není to, co je z hlediska učebnice nejdůležitější, ale to, co voliči denně cítí na vlastní peněžence. Politik, který chce vyhrát volby, proto musí nejprve pochopit, které číslo jeho voliče skutečně trápí. A teprve potom může věrohodně vysvětlovat, co s ním dokáže udělat. Pokud je to vůbec možné.

