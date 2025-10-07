Eutanazie a drogy ve volbách neuspěly, v odpadu by ale skončit neměly

Obě zmíněné strany přišly s něčím užitečným, byť to v kampani nijak nezdůrazňovaly. Zřejmě se bály, že jde o příliš citlivá témata, jež by jim mohla ubrat voličské hlasy. Konkrétně otázka eutanazie, kterou mají v programu Starostové, kontroverzní určitě je a dovedu si představit, že by ji soupeři ve svých kampaních proti nim zneužili.
Nicméně si myslím, že je to otázka velmi důležitá a je třeba ji brát vážně. My všichni (tedy zejména my dříve narození) přece občas uvažujeme, jak jednou umřít inteligentně, v ideálním případě i příjemně… A tady už jsem u toho pirátského tématu legalizace měkkých drog.
Nejvyšší čas zavést po „hand made“ taky značku „brain made“
V neděli zahájila Česká televize vysílání nového desetidílného seriálu Ratolesti, který volně navazuje na úspěšný seriál Ochránce a týká se našich dětí. V první epizodě objeví osmnáctiletý kluk, který se věnuje cyklistickému sportu, při tréninku v lese studenta gymnázia bojujícího o život, přičemž se ukáže, že za tím bylo předávkování drogou.
Vzhledem k tomu, že se české televizní filmy vyznačují superpřirozenou mluvou svých protagonistů, kteří mumlají a téměř neotvírají pusu, možná mi sem tam něco uteklo, ale jeden ze závěrečných dialogů jsem snad pochopila dobře. Hlavní hrdina, který na svém závodním kole rozvážel po mrtvých schránkách cosi na způsob kokainu, vysvětluje (už ve vazbě) svým nechápajícím rodičům, že pokud by tyhle věci nedistribuoval on, bude je distribuovat někdo jiný, protože prostě existuje poptávka. Že kdyby se aspoň měkké drogy prodávaly legálně v lékárnách, neroznášely by se pokoutně a navíc by se musela hlídat kvalita a ze zboží by se platily daně.
Souhlasím. Třeba takový prezident Trump mi se svým lítým bojem proti pašerákům drog z jižní Ameriky připadá legrační. Přece kdyby po tom kokainu nepásli občané Spojených států, občané jihoamerických států (zvláště Venezuely) by se museli živit něčím jiným než podloudnictvím a třeba by na něco přišli.
Venkoncem chci navrhnout, aby poslanci stran, které patrně nebudou v příštích měsících či letech ve vládě, využili klidnějšího času a vedle kritizování mocnějších zkoušeli dostat do veřejného prostoru taky shora zmíněné nápady. (Jo a pokud jde o ten bezesporu zajímavý televizní seriál, navrhuju titulky. Ano, titulky pod mumlanou češtinou.)