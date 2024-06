Na první pohled to vypadá, že se nic nemění. Panevropské strany, které obvykle skládají vládní většinu, tedy socialisté, evropští lidovci a liberálové, mají jasnou většinu více než čtyř set hlasů ze 720 členného parlamentu.

Jenže zároveň je to o 15 křesel méně, než to bylo v dosavadním parlamentu. Což by teoreticky neměl být problém. Jenže politické frakce v evropském parlamentu nejsou tak pevně spojené jako v těch národních.