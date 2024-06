Názor

Jednou ze stran, která neví, zda se má smát, nebo plakat, jsou bezpochyby lidovci. Proč plakat? Protože měli dva europoslance, a teď mají jen jednoho. Proč radovat? Protože minule šli do voleb jako opoziční strana proti triu Babiš/Hamáček/Zeman. Protože mají preference tak malé, že by se sami podle všeho do celoevropského sněmu nedostali.