Stopka semaforové koalici. Co znamená výsledek eurovoleb pro vládní strany v Německu

Adresáty těchto slov byli jeho nástupci v čele strany Saskia Eskenová a Lars Klingbeil, výtka však patřila v první řadě kancléři Olafu Scholzovi. Toho teď podle všeho čeká poslední, určitě však nejtěžší rok jeho dosavadního kancléřského mandátu.

Politika pro třetinu populace

Sociální demokraté totiž opět překonali svůj nejhorší výsledek dosažený při celonárodních volbách. A to kvůli kampani, která zcela bez ambic chtěla Scholze představit coby kancléře míru, ačkoliv o jeho osobu v těchto volbách vůbec nešlo. Chtěla ho prezentovat coby kancléře, který chce vždy působit jako ztělesnění klidu a vyrovnanosti, přitom však působí jen arogantně a jako ten, kdo všechny ostatní poučuje. Porážka SPD je proto především jeho osobní porážkou.

Celá strana si nyní musí položit otázku, zda je rozumné dělat politiku pouze pro přibližně třetinu populace, tu méně majetnou, která jí pak ale nakonec ve volbách ani nedá hlas.

Stejně špatně dopadly volby i pro Zelené, kteří po rekordním výsledku 20,5 %, dosaženém před pěti lety, spadli až na nynějších 12 %. Straně, která si pro sebe nárokuje, že právě ona chce modernizovat zemi, voliči velmi důrazně sdělili, že z pohledu mnohých probíhá vše, co Zelení činí, příliš rychle a zmatečně.

Není to úplně fér, protože mnohé, nad čím dnes lomíme rukama, má své kořeny v éře Angely Merkelové. Liberálové z FDP, třetí a nejmenší strany semaforové koalice, získali právě jen oněch potřebných pět procent hlasů. Je to především zásluha jedničky na jejich kandidátce, Agnes-Marie Strackové-Zimmermannové, která proslula jako obzvláště energická (a kancléře silně deptající) podporovatelka Ukrajiny.

Hádka, dohoda a zpochybnění

Eurovolby, sloužící často jako lakmusový papírek popularity vládních stran, tentokrát vystavily vládním stranám účet za tři roky neprofesionálního vládnutí, které se odehrávalo podle neustále se opakujícího vzoru: ještě včera jsme se hádali, dnes jsme se dohodli a zítra bude dohodnuté opět zpochybněno. Scholz, který není nijak charismatickým člověkem, měl dosud aspoň pověst, že umí politiku z řemeslného hlediska. Ani to už nyní neplatí.

To vše hrálo do karet protimigrační Alternativě pro Německo (AfD), kterou tajné služby hodnotí jako zčásti extrémně pravicovou formaci. Své skóre dokázala vylepšit z 11 na téměř 16 %, a to navzdory skandálům jejích vůdčích kandidátů Maximiliana Kraha a Petra Bystroně a skutečnosti, že ji teď v europarlamentu vyhodili z frakce pravicových radikálů, protože byla příliš extrémní i pro šéfku nacionalistického francouzského Národního sdružení Marine Le Penovou.

Výsledek AfD by byl zřejmě ještě lepší, pokud by část protestních hlasů nesebralo Spojenectví Sahry Wagenknechtové, které se před čtyřmi měsíci oddělilo od strany Levice, jež se tak prakticky propadla do bezvýznamnosti. Vládní strany si už v každém případě nemohou namlouvat, že AfD je převážně protestní stranou.

Na východě Německa totiž tato strana v neděli kromě eurovoleb navíc vyhrála i komunální volby ve čtyřech spolkových zemích. Nestačí jí to sice, aby mohla vládnout samostatně, nicméně v mnoha obcích už bez ní nic nepůjde. A co je zejména nápadné: úspěch AfD u mladých voličů mezi 16 a 24 lety, kteří obzvláště citlivě reagují na krize, strach a nejistotu.

Nabídka AfD v podobě návratu k domněle starým dobrým časům někdejší Spolkové republiky se jim velmi zalíbila. I to je ale klam, protože ty staré dobré časy nikdy neexistovaly. AfD zůstává ovšem problémem také pro konzervativní křesťanské demokraty z CDU/CSU, i když obě sesterské strany nyní pod vedením Friedricha Merze vystupují jako jasný vítěz eurovoleb, neboť získaly 30 % procent hlasů, o něco více než minule a jednou tolik než SPD. Merzova pozice se tak ve straně upevňuje, a šéf konzervativců by se proto rád stal i kandidátem CDU/CSU na kancléře.

Soutěž o větší zviditelnění

Podle současných preferencí by strany unie nicméně opět vládly v trojčlenné koalici a ta by se potýkala se stejnými problémy jako stávající kabinet SPD, Zelených a liberálů. Šéf bavorských křesťanských sociálů (CSU) Markus Söder sice vyzval k vypsání předčasných voleb, což však zapadá spíš do kategorie požadavků, o nichž je předem známo, že budou zamítnuty.

Scholzova vláda tak bude pokračovat, protože nové volby do Bundestagu by pro ni byly politickou sebevraždou. „Nikomu nelze doporučit, aby se jen tak beze všeho vrátil k dennímu pořádku,“ řekl v pondělí Scholz. Šéf FDP Linder na druhé straně zdůraznil, že všechny tři strany mají společný mandát k vládnutí. A všechny tři se teď chtějí i více zviditelnit. Což v překladu znamená, že spory v rámci semaforové koalice, týkající se ochrany klimatu, dluhové brzdy, sociální politiky i podpory Ukrajiny atd., budou pokračovat. Jak bude za těchto okolností v následujících týdnech sestaven rozpočet na rok 2025, je záhadou.