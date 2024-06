Limity antipopulismu. Zapomíná se, že i Piráti měli svého času populistickou kampaň

Názor

Volební účast ve volbách do Evropského parlamentu se poprvé přehoupla přes třicet procent (konkrétně dosáhla 36,45 procenta). Zmíněný údaj sám o sobě by až donedávna vyvolal nadšení, pozitivní komentáře, že lidé se konečně začínají více zajímat i o evropskou politiku a chtějí se zodpovědně podílet na složení evropských institucí. Leč po zjištění, co rekordní volební účast konkrétně vyvolalo, zůstala především hořká pachuť. I když, jak kde.