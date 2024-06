Aristoteles versus EU. Eurovolby mohou ukázat růst rozporu mezi idealismem politické třídy a přáními voličů

Stát by měl být dostatečně malý, aby umožňoval efektivní správu a vymáhání zákonů. Ve velmi velkém státě by mohlo být obtížné udržet pořádek a jednotu. Občané státu by se měli osobně znát a podílet se na jeho správě a sdílet společné hodnoty a cíle. Toho lze snadněji dosáhnout v menším, homogenním státě.

Aristoteles neposkytl přesné vyjádření optimální velikosti státu v počtu obyvatel, ale na základě jeho spisů a historického kontextu lze odhadnout, že za optimální velikost považoval několik tisíc až desítky tisíc obyvatel. Historický kontext také poskytuje určité vodítko.