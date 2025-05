Už se zase vaří volební guláš. Ale budou na něj mít politici suroviny?

Na ten strany k přilákání a naklonění si voličů sázely již za Rakouska. Jeden by si myslel, že v době sociálních sítí už bude třeba voliče krmit jen slogany a vizí lepší budoucnosti. Kontaktní kampaň je ale zkrátka kontaktní kampaň. Politik je bez kravaty a v zástěře civilnější, má blíže k masám (v případě guláše i k masu) a volič může kromě letáků hltat i něco teplého do žaludku.

V novodobé historii tuzemské politické kultury tradici volebních gulášů obnovilo ANO s koblihami, které v rámci volební kampaně 2013 v metru rozdával sám předseda hnutí, a další strany ho, jako v případě zářivě bílých košil kandidátů na billboardech, jako vždy následovaly.

Třeba takové SPD, černý kůň letošních voleb, v rámci boje proti „fialové drahotě“ a jako oslavu kvalitních a cenově dostupných tuzemských potravin pořádá „jarmarky“, kde potraviny domácí provenience nabízí za „protiinflační ceny“. Pokud odhlédneme od skutečnosti, že v čele strany stojí poloviční Japonec (maminka je z Moravy) a slovo „jarmark“, tedy výroční trh, pochází z němčiny, lze to u „vlastenecké koalice“ brát jako projev národní hrdosti, nikoliv jako následování marketingu ANO.

Koalice SPOLU loni před eurovolbami lákala voliče na „grilování“ klobásek a kandidátů. Tentokrát Petr Fiala nezve ani na rožnění, ani na maďarský guláš, ale varuje před maďarským scénářem. Kdo by se těšil na „polívku“, musí se spokojit s brněnským komikem. To není hanlivé označení pro některého ze členů vlády, ale domácí scéna a povolání „valašského krále“ Bolka Polívky, který na mítincích SPOLU vystupuje.

Já bych spíše než před maďarským scénářem varoval před tím slovenským. Ponechme stranou výlety tamních politiků do Moskvy a podívejme se na tamní soběstačnost v potravinách. Dobře ji vystihl bývalý předseda tamní sněmovny Boris Kollár tak, že kdyby všech jeho 16 dětí chtělo mít na stole slovenské potraviny, dostalo by se sotva na 7. A kdyby chtěly jíst vepřové, tak na 4. Podobně na tom brzy bude i Česko, ať už dopadnou volby jakkoliv. Nebo že by tentokrát nebyly potraviny jen předvolební rekvizity, ale i téma k řešení?