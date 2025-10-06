Malé vítězství rozumu. Volby dopadly sice ne výborně, ale hodně dobře. Havel by měl radost

Zastávám silný názor, že letošní české (a moravské) volby přinesly uklidňující zprávu – extremisté (většinou) zůstali před branami dolní komory. Ano, nyní mám na mysli hrobaře sociální demokracie okolo spolku (nekoalice) s chytlavým marketinkovým názvem Stačilo!
Možná jsme si po letech hluku a zloby jen na chvíli znovu připomněli, že demokracie není samozřejmost. Vidláci dostali za vyučenou. Zvítězil prozápadní Babiš. Dobře si vedli i další prozápadní entity – STAN, Piráti (aktuálně spíše Pirátky) a zejména Fialovo koaliční uskupení Spolu (zde zářili hlavně pracovití a skromní lidovci).
Někdy se dějiny posunou jen o milimetr. Sotva to zaregistrujeme, a přesto to může znamenat víc než celé revoluce. Český volič se tentokrát – navzdory únavě, cynismu a lákavému pokušení jednoduchých řešení – rozhodl ponechat republiku v prostoru, kde se ještě věří v dialog, nikoli křik.
Opakuji, tak jako opakují rádi učitelé některé věci na přednáškách, volby dopadly velice dobře. Možná ne slavně, ale opravdu dost dobře.
Zejména neuspěla aliance, která se tvářila jako hlas „umlčovaného obyčejného člověka“, a přitom nabízela návrat k malosti, uzavřenosti a strachu z jinakosti. Ti, kteří již léta straší Evropou a Západem, okusili, že ne každý chce žít v jejich světě křiku, populismu a pokřivených zrcadel.
Exaktněji napsáno: do českomoravské sněmovny se nedostala protizápadní „vidlácká“ aliance Stačilo! a podobně (byť ne tak dryáčnicky) orientovaná SPD zaznamenala nejhorší výsledek za dobu své existence.
Strany dosavadní koalice volilo zhruba stejně lidí jako před čtyřmi lety. Žádný větší propad. Zvítězil prozápadní liberální demokrat s lidskou (sociální) tváří Andrej Babiš a jeho hnutí ANO.
Není to triumf, ale tichá úleva
Na mapě Evropy se objevují země, kde se demokracie stává prázdným slovem, kamufláží pro osobní mocenské ambice. My jsme se tentokrát rozhodli jinak – možná ne z nadšení, ale ze zkušenosti. Z pocitu, že zlo přichází tiše, když se přestaneme zajímat.
Skutečnost, že se do sněmovny především dostaly strany a hnutí, které se sice přou, ale stále hovoří jazykem svobody a odpovědnosti, je známkou, že v české společnosti zůstalo cosi z oné „mravní většiny“, o níž jsme kdysi snili.
|
Maláčová po debaklu prolomila mlčení. Snažila jsem se SOCDEM zachránit, napsala
Nejde ani tolik o to, kdo s kým složí vládu. Jde o to, že jsme tentokrát zůstali na straně světla – byť jen o vlásek. A možná právě v tom spočívá krása demokracie: že nám dává šanci být lepšími, i když už dávno nejsme mladí a plní velkých ideálů.
Snad si to alespoň na chvíli uvědomíme a budeme si toho vážit. Přinejmenším do chvíle, než zase začneme hledat viníky a vinice (buďme genderově korektní), místo abychom hledali věcná a konstruktivní řešení.
Zejména vítězného pana Andreje Babiše (a jeho úspěšné hnutí) čeká velký kus práce, ale on to jistě kvalitně zvládne, ostatně tak jak to většinou zvládal již v minulosti.
Snad mu ostatní strany a hnutí nebudou házet zbytečné klacky pod nohy a budou mu pomáhat, aby se zde všem lidem zase dobře žilo.
Obzvláště nové mladé (většinou ženské) tváře ze STAN a Pirátské strany budou moci ukázat, jak se dělá konstruktivní opoziční politika. Zda skutečně budou řešit problémy lidí – jako nedostupné bydlení, kvalitu potravin, nedostupnost pediatrů, urologů, neurologů a zubařů či špatné duševní zdraví (nejen) mladých – anebo budou jen lacině házet polínka a instagramové bonmoty pod kola budoucí vládní koalice.
Vše se ukáže. Koneckonců celé volební období je před námi, dámy a pánové. Hodně sil!