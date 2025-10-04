Kateřina Konečná má pravdu. Vládnout bude pravice s lidskou tváří

Trefila hřebíček na hlavičku. Vysmívaný koncept „catch-all party“ převálcoval politickou scénu a odsoudil všechny agentury pro vytváření veřejného mínění definitivně do směšnosti. Babišovo ANO vyhrálo tak přesvědčivě, jak se to naposledy podařilo sociální demokracii, když slíbila zrušit poplatky ve výši jednoho dvanáctistupňového piva.
Znamená ANO pravici s lidskou tváří? Co jiného zavede miliardář, navázaný na benefity volného trhu. Tihle lidé milují konání dobročinných skutků, tím spíš, když je mohou financovat ze státní kasy na dluh. Klasifikace Kateřiny Konečné tedy stoprocentně sedí. Že má pravdu, může být náplast na bolest z totální a doslova historické prohry.
Ulevilo se všem, kdo se obávali národní hanby, že totiž volič vrátí do sněmovny komunisty. Navíc komunisty, kteří proklamují, že invaze v roce 1968 byla naprosto v pořádku a je třeba jen litovat několika obětí dopravních nehod. Vědci už dříve zjistili, že ostalgií trpí čtyři procenta obyvatelstva. To je přijatelná hodnota pro výstřelky všeho možného druhu a lze s tím žít. Kateřina Konečná se tedy vrátí ke svému luxusnímu životu v Bruselu, kde v roli „naší Kačenky“ bude pomáhat českým podnikatelům jako průvodkyně v džungli bruselského socialismu.
Pád na dno a otřes přinese nový život
Babišovo vítězství se čekalo, ale překvapující je míra jeho vítězství. Ale zase, není to takové vítězství, jaké by si byl přál, tedy se ziskem nadpolovičního počtu křesel v parlamentu.
Andrejův velký návrat. Babiš vyluxoval oba extrémy a „koalice hrůzy“ je ze hry
Vypěstoval si v Motoristech své Bé mužstvo a však také předseda Petr Macinka v servilním projevu ještě v průběhu sčítání dal najevo, že je připraven olizovat vše, co mu bude předloženo. Překonal pětiprocentní laťku a právem se počítá k vítězům. Dosáhl toho ze značné míry díky absurdnímu charismatu Filipa Turka. Vítězství mohlo být větší, nebýt Filipa Turka a jeho kousků, ale bez Filipa Turka by Petr Macinka teď mohl leda tak pít na žal s Kateřinou Konečnou.
Stouply akcie Tomia Okamury. Jak se bude chovat a co bude chtít? Počkejme si, co ukážou příští dny.
S prohrou Spolu se jaksi počítalo. Mnozí na ni sázeli. Je třeba padnout na dno a otřes může zahájit nový život, to je ten koncept. Stane se to? Vydrží Spolu? TOP 09 a lidovci nemají mnoho důvodů k odchodu, ale uvidíme, co udělá kroužkování. Vydrží Petr Fiala v čele? V řadách ODS se ozývají zajímavé osobnosti, které dávají najevo, že dovedou víc než strašit příchodem ruských tanků.
Do opozice odejde STAN. Vít Rakušan uhrál dvouciferný výsledek. To je pěkné, až na to, že strana přijde o třetinu současného počtu poslanců. S tím se těžko hraje silová hra v opozici.
Čas tlučhubů
Čeká nás údobí zmatku. Mají ho Francouzi, prožívají ho Holanďané i Němci, je v logice doby, že se zmatky nevyhnou ani nám. Krize nám ale dá šanci k pokusu o rehabilitaci výkonu. Šanci budou mít pozitivní lidé s konkrétními návrhy a programy. Jedni tlučhubové si přestanou hrát na přátele a pomocníky lidu a druzí tlučhubové se přestanou naparovat, že jen oni jsou ta autentická demokracie. To je ale zatím v mlhách, vřava trvá a hned tak se jí nezbavíme.