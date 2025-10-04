Andrejův velký návrat. Babiš vyluxoval oba extrémy a „koalice hrůzy“ je ze hry

Andreji Babišovi se plní sen. Nejen že nejde realisticky složit žádnou vládu bez něho, ale stává se zatraceně bohatým ženichem a může si vybírat, koho a za jakých podmínek vezme do party. Zklamané příznivce vládních stran následující slova asi těžce nazlobí, ale svým způsobem je to dobře.
Pro demokracii je v principu zásadně lepší, když vládne jedna partaj (nebo soudržný blok) a volič jí (jim) může po čtyřech letech vystavit vysvědčení. Velká část zklamání z Fialova kabinetu pramení z toho, že se na všech krocích muselo domlouvat pět různých stran, z nichž některé si byly názorově dosti protivné.
V tuto chvíli je takřka jisté, že v příštích letech budou Česko řídit lidé jako Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Robert Plaga, Adam Vojtěch, Richard Brabec, Lubomír Metnar, což, řekněme si, mohlo dopadnout i hůře. Zdá se krajně nepravděpodobné, že by přímo do vlády vstoupili nevypočitatelní radikálové Tomia Okamury nebo Kateřiny Konečné, což byl ještě dnes v poledne poměrně reálně hrozící scénář.
V tomto pohledu by si mohli i voliči současných vládních stran oddechnout: Babiš vyluxoval oba extrémy (Stačilo! i SPD) a takzvaná „koalice hrůzy“ Babiš-Konečná-Okamura je ze hry. Nejen to: součet hlasů pro krajní strany je podle všeho nejnižší v novodobých českých dějinách a ve sněmovně bude nejméně extremistů od vzniku republiky.
Tři dobré zprávy
V tuto chvíli netušíme, zda Babiš někoho skutečně „vezme do party“, vytvoří otevřenou koalici a nabídne vládnímu partnerovi konkrétní ministerstva, nebo si vyjedná nějakou jinou formu podpory. Čeká nás pár pěkně chaotických týdnů, ne-li měsíců, nicméně dominantní vládní síla je už určená. Chceme-li se dívat na situaci pozitivně, pak můžeme formulovat čtyři dobré zprávy.
Za první: Máme jasně definovanou budoucí hlavní vládní sílu, které nic nebrání plnit svůj program a po čtyřech letech s ní můžeme zúčtovat.
Ta druhá: Extrémisté zcela propadli a stává se z nich málo relevantní politická síla. Ten nejdramatičtější a nejnepředvídatelnější scénář (ANO+ SPD+Stačilo!) se nenaplnil.
|
Odchod s ostudou i rozvrácený rodinný život. Proč chce být tolik chlapů premiérem?
Ta třetí: Není nijak ohroženo bezpečnostní a zahraničněpolitické ukotvení země. Žádný „únos Česka na východ“ nehrozí ani v teoretické rovině.
Prostě se vymění vláda, bude prosazovat své priority, ale jinak jsme zažili „úplně obyčejný den v dějinách země“.
A samozřejmě ještě ta čtvrtá dobrá zpráva: účast blížící se sedmdesáti procentům je nejvyšší za celé čtvrtstoletí znamená, že nás lidi politika zajímá a svá demokratická práva si užíváme.