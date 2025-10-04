Andrejův velký návrat. Babiš vyluxoval oba extrémy a „koalice hrůzy“ je ze hry

Petr Kamberský
Komentář
Dvacátého osmého ledna roku 2023 vypadal Andrej Babiš jako zpráskaný pes. Jeho sok v prezidentské volbě získal téměř 60 procent hlasů. Navíc v závěru emocionálně vypjaté kampaně to vypadalo, že v Česku není většího padoucha než je AB. Chcete-li hledat psychologické motivy návratu „urputného hovada“ (jak se Babiš sám označuje), hledejte je právě tady.
Andrej Babiš odevzdal svůj hlas v Ostravě ve volbách do Poslanecké sněmovny...

Andrej Babiš odevzdal svůj hlas v Ostravě ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (3. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Volební štáb pirátské strany. Praha Hl. nádraží, Fantův sál. Zdeněk Hřib a Ivan...
Volební štáb hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. Zuzana Majerová. (4. října 2025)
101 poslanců by bylo málo, aby byla vláda stabilní, myslí si Okamura
Andreji Babišovi se plní sen. Nejen že nejde realisticky složit žádnou vládu bez něho, ale stává se zatraceně bohatým ženichem a může si vybírat, koho a za jakých podmínek vezme do party. Zklamané příznivce vládních stran následující slova asi těžce nazlobí, ale svým způsobem je to dobře.

Pro demokracii je v principu zásadně lepší, když vládne jedna partaj (nebo soudržný blok) a volič jí (jim) může po čtyřech letech vystavit vysvědčení. Velká část zklamání z Fialova kabinetu pramení z toho, že se na všech krocích muselo domlouvat pět různých stran, z nichž některé si byly názorově dosti protivné.

V tuto chvíli je takřka jisté, že v příštích letech budou Česko řídit lidé jako Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, Robert Plaga, Adam Vojtěch, Richard Brabec, Lubomír Metnar, což, řekněme si, mohlo dopadnout i hůře. Zdá se krajně nepravděpodobné, že by přímo do vlády vstoupili nevypočitatelní radikálové Tomia Okamury nebo Kateřiny Konečné, což byl ještě dnes v poledne poměrně reálně hrozící scénář.

V tomto pohledu by si mohli i voliči současných vládních stran oddechnout: Babiš vyluxoval oba extrémy (Stačilo! i SPD) a takzvaná „koalice hrůzy“ Babiš-Konečná-Okamura je ze hry. Nejen to: součet hlasů pro krajní strany je podle všeho nejnižší v novodobých českých dějinách a ve sněmovně bude nejméně extremistů od vzniku republiky.

Tři dobré zprávy

V tuto chvíli netušíme, zda Babiš někoho skutečně „vezme do party“, vytvoří otevřenou koalici a nabídne vládnímu partnerovi konkrétní ministerstva, nebo si vyjedná nějakou jinou formu podpory. Čeká nás pár pěkně chaotických týdnů, ne-li měsíců, nicméně dominantní vládní síla je už určená. Chceme-li se dívat na situaci pozitivně, pak můžeme formulovat čtyři dobré zprávy.

Za první: Máme jasně definovanou budoucí hlavní vládní sílu, které nic nebrání plnit svůj program a po čtyřech letech s ní můžeme zúčtovat.

Ta druhá: Extrémisté zcela propadli a stává se z nich málo relevantní politická síla. Ten nejdramatičtější a nejnepředvídatelnější scénář (ANO+ SPD+Stačilo!) se nenaplnil.

Odchod s ostudou i rozvrácený rodinný život. Proč chce být tolik chlapů premiérem?

Ta třetí: Není nijak ohroženo bezpečnostní a zahraničněpolitické ukotvení země. Žádný „únos Česka na východ“ nehrozí ani v teoretické rovině.

Prostě se vymění vláda, bude prosazovat své priority, ale jinak jsme zažili „úplně obyčejný den v dějinách země“.

A samozřejmě ještě ta čtvrtá dobrá zpráva: účast blížící se sedmdesáti procentům je nejvyšší za celé čtvrtstoletí znamená, že nás lidi politika zajímá a svá demokratická práva si užíváme.

