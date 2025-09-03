PODCAST: Jiskření ve studiu. Máme se bát komunistů? A kdo spolkne Babišovu ropuchu?

Devátý díl podcastu začal bouřlivou slovní přestřelkou. Máme se v dnešní době ještě bát komunistů a jejich případné účasti ve vládě, jak naznačil pražský lídr Motoristů sobě Boris Šťastný?
„Je to pasé, je to směšné, jde jen o broušení mravních drápků,“ řekl Kamberský a dnešní obavy z komunistů přirovnal ke strachu z Habsburků v roce 1956.
|
S komunisty nikdy, říká Štastný. S Okamurou je kamarád, ale vadí referenda
Hudema oponoval. Komunisty stále považuje za vážnou hrozbu, protože chtějí nabourat systém liberální demokracie. „Paní Kateřina Konečná neví, co chce, někdy chce komunismus a někdy chce být za dobře s miliardáři,“ sdělil a dodal, že někteří členové vyznávají ideje marxismu, což označil jako nebezpečné.
Komentátoři se shodli, že je reálná varianta, aby Maláčová i Konečná po volbách zamířily do vlády. „Babiš nemá žádnou záklopku, aby s nimi nešel. Doufám, že se to nestane, ale nedivil bych se tomu,“ poznamenal Kamberský.
Při debatě o povolebním skládání vlády přišla na přetřes i možnost spojení hnutí ANO s některou z dnešních vládních stran. „Dnešní vládní parta pak může stát před dilematem, zda spolknout ropuchu a nějak se s Babišem domluvit, nebo pustit Okamuru na ministerstvo vnitra a Konečnou na školství,“ řekl Kamberský.
Moderátor podcastu Jaroslav Plesl, šéfredaktor deníku MF DNES, k tomu poznamenal, že Babišovi by se s ODS vládlo lépe než s Konečnou a Okamurou. „To je otázka osobní psychologie, zda chceš mít ve vládě hejno neřiditelných střel, nebo vládnout s někým, kdo je řiditelný, ale navzájem jste se v minulosti podráželi a jeden druhého se hnusí,“ poznamenal k tomu Hudema.
Rozpočet, který nepotěší vládní voliče
Resort financí o víkendu navrhl státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun, což je o desítky miliard více než letos. Mezi komentátory to vyvolalo velkou debatu. „Stanjura neudělal PR a ani nepotěšil vládní voliče. Podsekli své priority a vytvořili fantastický rozpočet, který nevyjde,“ řekl Hudema.
Moderátor Plesl k tomu podotkl, že finální rozpočet nakonec sestaví až po říjnových volbách, kdy o něm bude jednat Sněmovna v novém složení. Na to konto Kamberský uvedl, že aktuální sestavení návrhu rozpočtu by se tedy dalo spojit s frází „vládneme, nerušit“.
|
Schodek rozpočtu stoupne na 286 miliard. Prohloubí se i kvůli dostavbě Dukovan
Politická váha jde na Východ
V zahraniční části podcastu komentátoři diskutovali o setkání Vladimira Putina, indického premiéra Nárendru Módího a čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga v Pekingu. Hudema i Kamberský se shodli na tom, že „politická váha jde na Východ“.
„Je velmi zábavné, že čínský prezident se staví do role obhájce mezinárodního obchodu, který Trump svou celní politikou opustil,“ podotkl Hudema s tím, že Čína má okolo sebe spojence, kteří jsou z evropského úhlu pohledu „odporní“.