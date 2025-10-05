ANO zvítězilo nečekaně výrazně. Z některých předsevzetí bude muset Babiš neslavně vycouvat

Aktuálně bude předseda ANO řešit především své „technické“ problémy, tedy střet zájmů a kauzu Čapí hnízdo. Pokud z toho nějak vybruslí a prezident jej pověří sestavením vlády, pak už to nebude nijak zvlášť složité, Motoristé a SPD se mu začali nabízet bezprostředně po volbách. Po nějakém čase je možné, že by se nabídli i Starostové či někdo jiný ze Spolu. Ostatně rozpad Spolu není vůbec nepravděpodobný a následnické strany, například lidovci, prosluli svou nehynoucí láskou k funkcím všeho druhu.
Kateřina Konečná má pravdu. Vládnout bude pravice s lidskou tváří
Babišovo postavení je nezpochybnitelné a pokud někdo poukazuje na ostudu jeho střetu zájmů či Čapího hnízda, nechť si uvědomí, že suverén, tedy voliči, mu dal ve volbách obří pardon – nejsilnější mandát. Prostě jim to z nějakých důvodů nevadí a je jich víc než třetina. Pokud respektujeme demokracii, musíme se smířit s tímto verdiktem voličů. Rezultát je jasný, vítěz voleb, dříve nebo později, sestaví vládu.
Přichází doba plnění slibů
To bude ale ta snazší část úkolu, nastane totiž doba plnění slibů. A těch rozdalo hnutí ANO požehnaně. Dobrá zpráva je, že se může opřít o zkušené politiky, kteří téměř okamžitě naskočí do ministerstev a nebudou se muset dlouhé měsíce orientovat.
Adam Vojtěch na zdravotnictví, Robert Plaga na ministerstvu školství a Lubomír Metnar v resortu obrany jsou jistotou. Podobně jako Alena Schillerová coby ministryně financí. Karel Havlíček je nasaditelný na dvě a možná i tři ekonomická ministerstva. Jenže pak zbývá dost opravdu důležitých a složitých resortů, kde nelze mandát prospat, například na ministerstvu práce. Tenhle resort dokázal zničit i Mariana Jurečku a to nikdo nemůže říci, že se nesnažil nebo že nebyl pracovitý.
Některá ministerstva lze obsadit snadno, zahraničí se vždy může ujmout nějaký zkušený diplomat a zahraniční politiku si pod sebe stáhne premiér. Stejný model užívala i Fialova vláda. Docela ožehavá budou ministerstva vnitra a spravedlnosti, ale vlastně není důvod k tomu, aby si do čela těchto resortů nakonec AB někoho neoutsourcoval. Helena Válková sice resort spravedlnosti již vedla a odborná veřejnost by ji přijala, netušíme ale, jak je na tom se „šéfem“. Další ministerstva může chtít ANO slučovat či rušit.
Teoreticky tedy lze sestavit exekutivní tým z výkonných lidí, nicméně pak už zbude jen to složité, plnit sliby. Počínaje nalezením způsobu, jak se vyvázat z emisních povolenek druhé generace ETS2 a konče zlevněním elektřiny, aniž by si vyvrtali díru do rozpočtu. Lze očekávat, že z některých předsevzetí bude muset Andrej Babiš neslavně vycouvat. Také nesmíme zapomenout, že se bude muset potýkat s rozpočtem, který v prvních letech vládnutí slibuje deficitní hospodaření, ostatně podobně to plánovala končící vláda.
Víme zhruba, co nás čeká
Obrovský otazník visí nad bytovou problematikou, kde ANO patří do stejné party jako Spolu, tedy odmítají danění spekulantů i regulace a spoléhají na možnost, že vše zlepší výstavba. To je omyl. Podobně nelze čekat, že by se ANO pouštělo do redukce přebujelé sítě regionálních nemocnic či tlačilo na rušení neefektivních malotřídek.
Andrejův velký návrat. Babiš vyluxoval oba extrémy a „koalice hrůzy“ je ze hry
Vzpomeňme si, jak Babiš vládl, než jej vystřídal Petr Fiala, do covidu rozpočtově docela rozumně, ale vyhýbal se všem potřebným, avšak nepopulárním reformám. Lze říci, že negativně nás Babišova vláda patrně nepřekvapí, jako premiér toho už nasekal spoustu. Navíc po vládě Petra Fialy může přebrat řadu neblahých fint a praktik a může se přitom směle vymlouvat na demokratické předchůdce, vyhazováním úředníků počínaje a metodou, jak utínat parlamentní obstrukci, konče.
Až splasknou bývalým vládním papalášům bolístky z pádu na tvrdou zem, mohou si takříkajíc koupit popcorn a dívat se pobaveně na to, jak bude „supermanažer“ zvládat své úkoly.