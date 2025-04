Nyní to zkoumá publicista Zdeněk Šarapatka. Hrubě se mu nelíbí billboard hnutí ANO. Ten, který ukazuje Petra Fialu, k němu přidává nápis Nejhorší premiér na světě a – pozor, to je v té kauze základní – též zdroj onoho tvrzení, citaci. Je to převzato z průzkumu Global Leader Approval Rating Tracker (řekněme Sledovač obliby globálních lídrů) americké společnosti Morning Consult.

Otázka zní. Je plakát Fialy s takto formulovaným nápisem právně a společensky košer, nebo není? Šarapatka se obrátil na Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, ale ten věc odložil. I kdyby to byla lež, argumentoval, lhaní v kampani není přestupek. Za druhé, oficiálně vyhlášená kampaň stejně ještě neběží.

Šarapatka a jeho advokát Artur Ostrý potom udělali další krok. Na hnutí ANO podali trestní oznámení pro pomluvu. Jak uvedl Ostrý: Kdyby tam bylo napsáno jen „nejhorší premiér“ bez uvedení zdroje, postižitelné by to nebylo. Ale vydává-li se to za kampaň faktickou, je třeba vidět, že se právě s fakty rozchází. Citovaný průzkum nesledoval kvalitu lídrů (nejlepší, nejhorší), ale jejich oblibu (nejvíce, nejméně oblíbený). Byl prováděn jen ve 22 zemích, pouze devět z nich bylo evropských.

Úhrnem. Tvrdí-li kampaň hnutí ANO o Fialovi, že je podle konkrétního průzkumu nejhorším lídrem na světě, je to pomluva. Právníkovi Ostrému jde ale hlavně o to, „aby někdo odpověděl na otázku, zda je v předvolební kampani možné úplně všechno, včetně zveřejnění vědomě nepravdivé věci“.

Netasit hned trestní zákoník

Právně je to nepochybně zajímavá věc a bude poučné její soudní vývoj sledovat. Ale jak už bylo řečeno, může to mít praktický smysl? Může to mít praktické dopady na problém jako takový? Na téma „lži, pomluvy a volební kampaně“?

Upřímně, představa, že politické kampaně lze vtěsnat do puntičkářsky přesných mantinelů, je idealistická. Možná je lepší se zamýšlet nad tím, nakolik je – má být či musí být – demokracie odolná. Resilientní, říká se módně. Respektive, nakolik demokracie vyžaduje přísnou ochranu pomocí dalších konstruovaných zákonů.

Před dvěma týdny Ústavní soud zrušil rozsudek nad Ladislavem Vrabelem za šíření poplašné zprávy. Vrabel patří do kategorie aktivistů, kterým se lidově říká „pako“. Je proti nákupu stíhacích bombardérů F-35, což je zcela legitimní postoj, jenže svůj postoj formuloval takto: Česko prý plánuje zaútočit těmito stroji a atomovými bombami na Rusko, což vyvolá ruskou odvetu.

Blázen, řeknete si, každý přece ví, že letadla F-35 ještě nemáme a jaderné zbraně už vůbec ne. Leč Vrabel byl odsouzen za šíření poplašné zprávy k pokutě. Ústavní soud ten verdikt zrušil. A soudce zpravodaj Tomáš Langášek to zdůvodnil následovně: „Opravdová demokracie musí šíření takových projevů a podobných nesmyslů ustát, aniž by sahala do trestního zákoníku.“

Je hlavním nepřítelem reklama?

Nemůžeme si něco podobného k odolnosti demokracie říci i v případě plakátů hnutí ANO na adresu Petra Fialy? Puntičkářsky vzato to pomluva je, ale zkuste se podívat na web, co si značná část populace o premiérovi myslí.

Jasně, pro hodně lidí je těžké rozlišit lež a pomluvu. Už tři tisíce let dává návod starozákonní desatero. Zapovídá křivé svědectví, tedy pomluvu, otrocky „zlý jazyk“ (nepravdivé tvrzení vložené do úst někomu, kdo to neřekl). Ale nezapovídá lež. Jenže kolik lidí dnes zná desatero? I proto se publicista Šarapatka s advokátem Ostrým prosadí ve veřejné diskusi jen obtížně. Nota bene proti fanouškům hnutí ANO.

A dál. I kdyby justice v případě plakátu s Fialou pomluvu uznala, přišel by ke slovu argument, že pomluva mířila na vrcholného politika, na veřejnou osobu s širokými možnostmi, jak se bránit. Což připomíná příběh amerického pornografa Flynta ve Formanově filmu Lid versus Larry Flynt. Hlavní postavou filmu je Nejvyšší soud USA a První dodatek Ústavy zakazující cenzuru. Proto Flynt v soudní síni k publiku říká: „Já jsem ten nejhorší. Pokud První dodatek ochrání chlíváka, jako jsem já, ochrání i vás.“

Samozřejmě, s kauzou fialovského plakátu hnutí ANO to nesouvisí. Ale s náladami voličů to souviset může. Bylo by zajímavé vědět, jaké procento populace je přesvědčeno, že každý, kdo se jakkoliv – třeba pomluvou – postaví premiéru Fialovi, si zaslouží ochranu.

Takové pocity mohou ladit s tím, co na konferenci v Mnichově říkal americký viceprezident Vance (v reakci na zrušení prvního kola voleb hlavy Rumunska po údajném zasahování z Ruska): „Může-li vaši demokracii zničit digitální reklama z cizí země za pár set tisíc dolarů, pak ta demokracie nebyla příliš silná.“ Na tom něco je. Nepřeceňujeme ty kampaně občas?