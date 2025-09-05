Šílený plán ANO pro lidi vs. příčetný Stanjurův schodek 286 miliard pro vnitro a obranu

Čtyři týdny před konáním voleb do Poslanecké sněmovny představilo hnutí ANO svůj program. Na rozdíl od TOP 09, KDU-ČSL a ODS sdružených v koalici Spolu se nedopustilo flagrantní chyby vystavení konkurence v nadživotní velikosti za svá záda k potěšení očí voličů. Jako by si dal výrobce jednoho slazeného nápoje na reklamní plochu nápoj konkurenční s tím, ať ho lidé nepijí. Zatímco předseda ODS Petr Fiala se svými souputníky tedy mluvili v pozici, kdy opticky vypadali, že se před pohledy Andreje Babiše, Tomia Okamury a Kateřiny Konečné krčí, zástupci hnutí ANO měli v pozadí zašlou slávu kdysi tak významného těžkého průmyslu ostravského.
Útočník byl obětí nepravd, ochranka mě bude zepředu víc hlídat, popsal Babiš
Těžko najít výstižnější hospodářský i společenský symbol toho, co jsme měli a co už nemáme. Ještě se mohl přidat poukaz na místní ostudu od devadesátých let – haldu Heřmanice, otravující život, zdraví a ovzduší místním po dvě desetiletí. Andrej Babiš po útoku kovovou holí nefňukal, po trumpovsku řekl, že ho to nezastaví a přijal omluvu dotyčného občana.
Když se nabídka střetne s poptávkou
Samotné závazky voličům hnutí ANO se dají shrnout následovně – nabídka odpověděla poptávce, přičemž v poměrném systému nejde o přesvědčení 51 procent voličů, nýbrž alespoň 30 procent. To je s největší pravděpodobností hranice, kdy ANO nebude možné obejít jako po posledních volbách. Lákáni jsme na opětovné vrácení věku odchodu do penze, obnovení valorizací, bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, státem podporované hypotéky, obnovení slev na jízdném, náprava dlouhých čekacích lhůt u lékaře. Občan má být zase na prvním místě starosti vlády oproti zahraničí, živnostníci se mohou těšit na zastavení růstu odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
Slib levnějších energií by v případě dodržení znamenal možné zlevnění všeho, protože energie jsou potřeba k výrobě, dopravě i přepravě. Zestátnění ČEZ výkupem akcií minoritních akcionářů může být klíčové. Nechybí slib zákona o obecném referendu, které nám politici slibují už od devadesátých let, aby občané mohli vyslovit názor i jindy než u voleb.
ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně
Nižší DPH, snížení daní firmám, návraty daňových slev, vyšší rodičovská, náprava neustálého vyčerpávání rezerv zdravotních pojišťoven, důslednější výběr daní a znovuzavedení EET (podle ANO lepší a modernější), zrušení takzvané strategické komunikace plukovníka na úřadu vlády, důraz na suverenitu a vzdor vůči emisním povolenkám, to vše byly očekávatelné sliby. Zbývá určit cenu slibů, nejen z hlediska nákladů, ale také proveditelnosti, účelnosti a vhodnosti.
Vláda Petra Fialy a spol. porušila řadu slibů. Například nezvyšovat daně a nešahat na důchody. Zavinila nárůst zadlužení o 1,2 bilionu korun za necelé čtyři roky. Bydlení, pokud je, je drahé. Na průměrnou mzdu stále nedosáhnou dvě třetiny pracujících. Neustále zdražuje už mnohokrát zdražené. V živé paměti je prosazování jednoho názoru (například slovo mír bylo závdavkem k nadávkám širokým vrstvám společnosti, teď ho vládní straníci používají, jako by ho měli ve slovníku vždy, sypou ho z rukávu, jako by nikdy nic jiného neznali a nikomu za „mír“ nespílali). Do toho ranku patří i fakt, že vládě Petra Fialy se povedlo proti sobě popudit zaměstnance i zaměstnavatele – ekonomicky motivované protesty různých profesí následně vládní představitelé označovali jako akce pátých kolon apod.
Žijeme v době dýchavičné ekonomiky. Statisíce lidí pobírají k bydlení dávky například na bydlení. Vzhledem ke všemu výše zmíněnému program hnutí ANO odpovídá heslu Aleny Schillerové, že hnutí ANO lidem vrátí, co jim tato vláda vzala – jistotu a prosperitu. Co se týká vykoupení ČEZ, které v programu měla v minulých volbách i tato vláda, je to běžná operace patřící ke kapitalismu (squeeze-out menšinových akcionářů například). Jen se to musí stát férově, za tržní cenu plus přirážka. Pořád lepší, než když platili minoritní akcionáři ČEZ daně několikrát – své daně, windfall tax a ještě dostali nižší dividendy, protože ministr Stanjura k tomu ještě zbytek řádně podojil.
Babiš je v dobré kondici, ve čtvrtek představí program ANO, řekla Schillerová
Co se týká otázky války a míru, následné otázky novinářů zodpověděl Andrej Babiše logicky – ať se ptají ve Washingtonu, Kyjevu atd. My máme svých starostí dost. Dobrý je také důraz na ekonomickou diplomacii – za ministra Lipavského až do zásahu zbytku vlády a tripartity (vláda, zaměstnavatelé, odbory), mělo ministerstvo zahraničí podle kuloárů na ekonomickou diplomacii vyčleněnu čistou nulu. Místo aktivismu realismus je v zahraniční politice potřeba jako sůl, protože nejlepší vztahy jsou vztahy přátelské, případně obchod oboustranně výhodný ve stylu já pán, ty pán.
Obecně tedy program odpovídá tomu, co většině občanů leží na srdci a co chtějí především – střechu nad hlavou, levné potraviny, nízké daně, zdravotní péči, pokud se něco stane, kvalitní školství a silnice nepřipomínající tankodrom nebo archeologické vykopávky.
Realistické cíle
Je ale možné na to vzít prostředky při pohledu na touto vládou navržený rozpočet se schodkem 286 miliard (naprosto tristní výsledek údajného šetření a konsolidace státního rozpočtu)? Inu, vše je o prioritách.
Vezměme si například zbrojení / výdaje na obranu. Dějiny nás učí už od starověku, že být slabý se nevyplácí. Stejně tak se ale nevyplácí vyzbrojovat někoho jiného než sebe (vzpomeňme na spojence bojující v Afghánistánu). Zcela nejlepší je vyrábět si vše sami a co ještě vyrobit neumíme, to u nás vyvinout, takže produkty budou nakonec levnější, nezávislé na náhradních dílech a jiné podpoře ze zahraničí, a zároveň se podpoří domácí věda, výzkum a ekonomika.
Obecně řečeno platí keynesiánská teorie politické ekonomie, která se zjednodušeně dá shrnout jako produktivní zadlužení. Pokud si půjčíme na to, co nám v budoucnu přinese zisk a umožní splatit zadlužení, je to správný impuls do ekonomiky provedený státem. K růstu se totiž ještě nikdo neproškrtal, což akce chicagské školy prokázaly nejen v Latinské Americe – dřív, než by i teoreticky škrty zabraly, lidé se vzbouří. Indexace výdajů je také nesmysl, pokud se nejedná například o penze. Přesměrováním priorit a při troše štěstí, že nedojde k žádným velkým přírodním katastrofám, je možné všechny předložené návrhy uplatit. Zvyšovat daně přitom nemá smysl při paměti Lafferovy křivky (vyšší daně neznamenají automaticky vyšší výběr kvůli podvázání spotřeby a růstu).
Podle stávající vlády, ústy Petra Fialy, Petra Hladíka a Víta Rakušana, předložilo ANO ekonomickou katastrofu, plní program Stačilo! a SPD, zase se varuje před extremisty, populisty apod. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury ANO předložilo „Šílený plán, který dovede Česko k bankrotu“. Chtělo by se říci, že zato jeho plánovaný schodek 286 miliard s navýšenými výdaji na ministerstva vnitra a obrany, zatímco osekal školství, zdravotnictví a dopravu (k šoku Stanjurova spolustraníka Martina Kupky), je vrchol příčetnosti.
Voliči se už za měsíc vysloví, a zhodnotí, jestli stávající vláda dostála svým slibům a přinesla blahobyt, zdali má něco jiného než očerňování konkurence, zdali jejím staronovým slibům (kupříkladu program Spolu v oblasti bydlení je jako zkopírovaný z roku 2021) ještě po dosavadním výkonu někdo uvěří, nebo jestli to má zkusit zemi vést někdo jiný, aby bylo lépe. Podle posledního průzkumu agentury STEM se totiž podle naprosté většiny máme aktuálně po čtyřech letech vlády Petra Fialy špatně.