Fialův útok jako z nouze ctnost? Politický souboj coby morálně-emotivní kýč přináší přehnaná očekávání

Vzhledem k současné nepopularitě jeho kabinetu i k aktuálním preferencím stran tvořících Spolu totiž vyrukoval s dosti nadsazeným číslem. Co by ovšem premiér měl říkat jiného? Že se za rok spokojí klidně s dvaceti procenty? Tím by přece spáchal politickou sebevraždu, hodil by rovnou flintu do žita, voličům by vzkázal, že je zbytečné dávat jeho sestavě hlas, poněvadž se tak nějak předem smiřuje s opoziční rolí. Meta třiceti procent přitom není moc vzdálená od reálného výsledku koalice Spolu z voleb 2021, tedy 27,79 procenta.

Cíl vytyčený premiérem partnerskému STAN implicitně počítá s přesunem mnoha voličů Pirátů k hnutí Víta Rakušana, což je předpoklad poměrně odvážný. A navíc, v minulých volbách propadl milion hlasů, pětiprocentní laťku jen těsně nepřekonaly Přísaha Roberta Šlachty (4,68 %) a sociální demokracie (4,65 %). Brána Poslanecké sněmovny se zabouchla i před komunisty, leč tehdy dostali 3,60 % neboli téměř 200 tisíc hlasů.

Podobná situace se za rok přece jen asi nezopakuje. Čili ani hypotetických 45 % hlasů v součtu za Spolu a STAN nemusí na vládní většinu stačit, byť Petr Fiala v citovaném rozhovoru tvrdí, že ve volbách vždy nějaké hlasy propadnou. Ano, ale ne pokaždé milion, a navíc ne vždy pouze táboru jeho politických oponentů.

Antibabiš kontra Antifiala

Avšak Petru Fialovi stejně nezbývá nic jiného, než aby to zkusil, tedy aby zatroubil do útoku. Určitě tak nedávno učinil na síti TikTok, kde dosud z českých politiků dominovala všelijak křepčící a pitvořící se Alena Schillerová. Fiala sice na čínské síti, kterou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost loni označil za bezpečnostní hrozbu, zvolil uměřenější tón, dal tím ale jasně najevo, že se hodlá prát o každý hlas.

I tak je hranice třiceti procent zatím vzdálená. Premiér sice hodlá lépe prezentovat plody svého vládnutí a prozradil, že plánuje posílit přitažlivost jím vedeného uskupení i nasazením některých nestranických osobností na kandidátní listiny. Těžko však od toho očekávat raketový nárůst popularity.

Fiala též verbálně odmítá sázku na kartu Antibabiš. Ovšem fyzikální zákonitosti aktuálního nastavení českého politického prostoru stejně politický zápas „napasují“ do vyjetých kolejí Antibabiš kontra Antifiala. Či, optikou příznivců současné vlády vyjádřeno: do dichotomií prozápadní versus provýchodní, demokraté proti populistům, vzdělaní a informovaní v obklíčení dezolátů. Poslední zbytky alespoň trochu racionální debaty o problémech české společnosti definitivně zmizí, zůstanou převážně jen emotivní výlevy.

Avšak i když si premiér „program Antibabiš“ nepřeje, může mu pomoci získat zpět část ztracených voličů. Nespokojených příznivců koalice Spolu či vůbec celé původní pětikoalice z posledních voleb totiž přibývá, nicméně zároveň nemají kam jít, pokud se jim nakonec nenabídne Miroslav Kalousek. Expředseda TOP 09 ale nyní tajemně mlčí a otrávený volič Spolu nebo PirSTANu nebude migrovat k ANO, SPD či k Motoristům. Zůstane sedět doma. Reprezentanti zmíněné skupiny, oslovení tazateli výzkumných agentur, zatím poměrně hojně naznačovali uvedené řešení.

Jak se však začne blížit den D a hodina H, mnozí z nich přece jen změní postoj či posed. Zvláště když se do galerie reálných strašáků k Andreji Babišovi, Tomiu Okamurovi nebo Robertu Šlachtovi letos opět připojila Kateřina Konečná, vnímaná stále jako komunistka nehledě na její nové tričko s výrazným nápisem Stačilo!

Promění se peklo v ráj?

Příští volby se tudíž v myslích voličů opravdu nejspíše odehrají jako střet zachránců demokracie s populisty, nebo, nahlíženo perspektivou přívrženců druhých zmíněných, jako snaha o spravedlivé svržení neschopné „fyjalové“ vlády, zlořečené „pětidemolice“, která jen přihrává bohaté a zhýralé smetánce a prosté lidi ožebračuje.

Bohužel, překlopení politického souboje do morálně-emotivního kýče založeného převážně na osobních útocích netrápí pouze českou kotlinu, ostatně, stačí se podívat přes velkou louži do Spojených států. Z podobně nastaveného mumraje pak ale může vzejít cokoliv, třeba i třicet procent pro Spolu.

Avšak tímto stylem zformátovaná politika obnáší i jeden málo zmiňovaný, přesto až zákeřný rys, o němž se Petr Fiala začal přesvědčovat záhy po převzetí úřadu. Vyvolává totiž přehnaná očekávání, že se peklo promění v ráj, vyhrají-li „naši“. Pokud pak ale do půl roku od vysněného triumfu ráj nenastane, následuje rozhořčení a zavržení vítězů částí jejich vlastních fanoušků. Problémy, jimž Česká republika čelí, však zpravidla nemají snadná a bezbolestná řešení. Dokáže vůbec někdo popsaný bludný kruh rozetnout?