Premiér může stále ještě zvítězit, ale musel by mnoho změnit. I na sobě

Je možné, aby to vyšlo? Teoreticky ano. Spolu připravuje velmi masivní kampaň po prázdninách a jistě nebude své soupeře šetřit. Jeden nemalý problém vězí v tom, že Spolu zatím jen přesvědčuje přesvědčené, tedy přetahuje se o zbylé voliče s dalšími vládními stranami.

Opakování - matka pošetilosti

Pro to, aby se k Fialově koalici vrátili zklamaní voliči, je potřeba hodně změnit. Za prvé uvědomit si, že voliči neodešli z prostého omrzení, ale proto, že koalice je něčím naštvala. Za druhé vyvodit z toho důsledky, to znamená přiznat konkrétní chyby a alespoň slíbit nápravu. To bude těžké zejména pro premiéra, který má v hlavě jediný plán, kompletní opakování roku 2021, prý se má opakovat téměř vše a konec bude pro Spolu dobrý.

Jenže v roce 2021 Fialova koalice byla příslibem změny, tvářila se jako kompetentní a především čestná politická alternativa k tehdejší vládě. Dnes, kdy reprezentuje nejnepopulárnější vládu v posledních desítkách let, premiér připouští leda nějaké abstraktní dílčí chyby a slibuje na další čtyři roky pouhé opakování vládnutí, které dosud provozoval. To de facto znamená, že slibuje opakování chyb či přímo podrazů, kterých se jeho vláda dopustila, například na rizikových profesích, které bez výstrahy hodila přes palubu, nebo na nepedagogických pracovnících, k nimž se otočila zády.

Dokud premiér nahlas nepojmenuje konkrétní chyby a přešlapy, které udělal a neslíbí, že nový mandát nehodlá trávit podobně bohorovně a pohodlně jako ten končící, majorita voličů se nevrátí. Ti, kteří nesnášejí Babiše a zároveň jsou si vědomi chyb současné vlády, zůstanou raději doma, než by si objednali opakování toho, co je naštvalo.

Jenže pro Petra Fialu slib, že coby premiér v budoucnu hodlá důsledněji dohlížet na práci svých ministrů, doopravdy je řídit a případně i vyhazovat za chyby, jako by znamenal ztrátu tváře. Na Fialově kabinetu je ale přímo hmatatelně vidět, jak nefungující ministři vyrábějí průšvihy. Jedině pirát Ivan Bartoš své selhání odnesl vyhazovem. Ostatní - a jmenujme například ministra školství Mikuláše Beka, který projevil mimořádné neumětelství a zbabělost, či ministr chaosu a zdravotnictví Vlastimil Válek, který mnohokrát popřel sám sebe a od problémů utíká - zůstali a premiér se tváří, že s jejich výkonem je spokojen. De facto voličům slibuje, že příští čtyři roky to bude ve všech resortech stejné jako dosud.

Už víte, koho budete ve sněmovních volbách volit? celkem hlasů: 5600 ANO 27 %(1534 hlasů) SPOLU 40 %(2259 hlasů) STAN 7 %(391 hlasů) SPD 4 %(241 hlasů) Piráty 4 %(233 hlasů) Stačilo! 4 %(221 hlasů) Motoristy 7 %(396 hlasů) Ještě nevím 3 %(190 hlasů) K volbám nechodím 1 %(60 hlasů) Jinou stranu/hnutí 1 %(75 hlasů)

Sebechvála bez příslibu změny

Bez alespoň maličkatého pokání a změny politiky zklamané voliče Spolu nenaláká. Stačilo by třeba, kdyby premiér Fiala slíbil, že přestane zneužívat hloupou a nebezpečnou praxi měnění zákonů na poslední chvíli pomocí pozměňovacích návrhů. To by přece bylo zcela v duchu „hodnotové“ politiky, ale zároveň by to znemožňovalo zbabělé chování, které tahle vládní koalice několikrát předvedla, například když něco dohodla s tripartitou a pak dohodu porušila pomocí pozměňovacího návrhu.

Ale zatím to vypadá, že změna je to poslední, čeho je premiér schopen. Pan Fiala se rád posmívá chrlení nápadů, které předvádí Andrej Babiš, což je jistě na místě. Nicméně nadutá sebechvála bez příslibu změny je stejně směšná a lze ji podobně ironizovat. I Fiala je obklopen klakou kývačů, kteří se neodváží svému šéfovi vytknout i zjevné hlouposti.

Ale připusťme na chvilku, že by se Petr Fiala změnil, jako zázrakem získal kouzlo, probudil spící voliče, obrátil skeptiky zpět na Fialovou víru a jeho koalice by na podzim porazila hnutí ANO. Mohla by poté sestavovat vládu? Těžko, Starostové nebudou mít tak oslnivý výsledek jako minule, ti spíš zápasí o třetí místo s Okamurovci.

A Piráti? Ti směřují všemi silami mimo sněmovnu. Nekomunikativní lídr a předseda strany Zdeněk Hřib dělá kampaň pro sobě podobné a bývalý lídr Bartoš si raději zaplatí partu herců, se kterou předstírá, že je bavič, než by obhajoval svou zpackanou digitalizaci ve sněmovně. Piráti též spoléhají na opakování scénáře z roku 2021, jenže hrají s mnohem horšími kartami než Spolu a navíc dělají všechno pro to, aby v jejich kompetenci neuvěřil vůbec nikdo. No co byste řekli na Bartošovu výmluvu, že za krach digitalizace stavebního řízení může jeho předchůdkyně z hnutí ANO Klára Dostálová? To zní jako přiznání: jsem úplně neschopný a tři roky jsem na ministerstvu seděl jako pecka s rukama v klíně.

Petr Fiala chce další čtyři roky vládnutí, nepochybně získá další čtyři roky ve sněmovně, to bude dost dlouhá doba na to, aby si dokázal situaci přebrat realisticky. Zatím mu mohou jeho příznivci držet palce, ale to je asi všechno, co mohou. Jak říká lidová moudrost, komu není rady, tomu není pomoci. Bohužel to neplatí zdaleka jen pro Petra Fialu.