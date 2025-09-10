PODCAST: Všichni jsou populisti. Staří bílí muži se dohadovali, koho (ne)volit

Volby do Poslanecké sněmovny se blíží. Už za necelý měsíc, 3. a 4. října, Češi a Češky rozhodnou o dalším směřováním země. Kampaně jednotlivých stran jsou proto v plném proudu. Na jejich průběh se zaměřili komentátoři Martin Zvěřina a Petr Kamberský v dalším pokračování podcastu Staří bílí muži.
Zvěřina na úvod poznamenal: „Mě tahle kampaň překvapuje tím, jak je klidná, i když mi všichni kolegové odporují.“ Debata však brzy došla k chybám a nevěrohodnostem ve volebních programech, takže komentátoři diskutovali především o tom, proč ty které konkrétní strany nevolit.
„Mohl bych napsat sedm esejí, každou o jednotlivé straně, o tom, proč ji nevolit. Politiku sleduji na profesionální úrovni už třicet let, ale ještě jsem nezažil takovou přehlídku lží a výroků, které se vzájemně vylučují,“ konstatoval Kamberský.
Komentátoři se pak zastavili u každého volebního subjektu. „Proč nevolit SPOLU? Protože lžou ráno, v poledne a večer. Lžou stejně, možná i více než Babiš. Slibovali, že nezvednou daně a spraví rozpočet, nejenže zvedli daně a vyrobili jeden a čtvrt bilionu dluh, ale ještě říkají ‚Nezvedli jsme daně a zkrotili jsme rozpočet‘. Petr Fiala vstoupí do učebnic v mnoha věcech pozitivně, ale v tomhle je to opravdu nejprolhanější vláda, jaká tu kdy byla,“ podotkl Kamberský.
A proč nevolit opoziční ANO? „Protože vůbec nevíme, co udělá v zahraničně-politických otázkách,“ zmínil Zvěřina. Kamberský dodal, že kritizovat lze i jeho domácí politiku: „Babiš ve volbách slibuje stylem, že budeme míň vydělávat, budeme mít menší příjmy a budeme víc utrácet.“
Kriticky se vyjádřili i k dalším subjektům. Piráty Kamberský označil za „korupčníky, kteří bojují proti korupci“, Zvěřina zase nazval předsedu hnutí SPD obchodníkem.
|
PODCAST: Jiskření ve studiu. Máme se bát komunistů? A kdo spolkne Babišovu ropuchu?
Navzdory kritice takřka všech účastníků voleb se komentátoři shodli, že o budoucnost demokratického uspořádání strach nemají. „Česká ústava je taková, že s ní jedny volby nehnou,“ řekl Kamberský. Souhlasil s ním i Zvěřina, který dodal: „Babiš má v Evropě své obchodní zájmy a nikdy by se nechtěl ocitnout v pozici Viktora Orbána.“
Jak nakonec voliči rozhodnou, komentátoři příliš předpovídat nechtějí: „Nemyslím si nic, protože moje zkušenost říká, že volby vždy dopadnou jinak, než se čekalo,“ řekl Kamberský. „ANO samozřejmě vyhraje, ale dál bych si asi netroufl. Vůbec třeba nevím, zda se dostanou Motoristé. Někdo říká že ano, někdo že ne. Každopádně si myslím, že nepropadne tolik hlasů jako minule,“ dodal Zvěřina.